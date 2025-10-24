La Comunidad destaca que la tasa de paro se sitúa en el 7,98%, dato más bajo para un tercer trimestre desde 2007

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor,durante la visita a la planta de Ormazabal Transformadores Loeches, en el Polígono Industrial El Caballo, a 3 de octubre de 2025, en Loeches, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado que la tasa de paro de la región se sitúa en el 7,98%, dos puntos y medio menos que la media nacional y el dato "más bajo" para un tercer trimestre desde 2007.

Lo ha expresado este viernes tras conocerse que el paro subió en 4.700 personas en la región durante el tercer trimestre hasta los 305.300 desempleados, un 1,6% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Madrid (14 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2013.

"Los datos reflejan un descenso del paro del 16,4% con respecto al año anterior, del que se han beneficiado 59.900 madrileños. De esta forma, la Comunidad de Madrid lidera el descenso del desempleo, tanto en términos absolutos como en relativos", ha defendido la consejera en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Albert ha subrayado también que el número de ocupados en la Comunidad de Madrid ha crecido en 101.400 personas respecto al año anterior, alcanzando los más de 3,5 millones de personas. "Es además un empleo de calidad, ya que el 88,6% de los asalariados madrileños tienen un contrato indefinido, más de 4 puntos por encima de la media nacional", ha añadido.