La Comunidad destina 200.000 euros para ayudar a casi 60 ganaderos a aplicar medidas preventivas ante ataques de lobos

Explotación ganadera en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destinado unos 200.000 euros en ayudas para que 58 ganaderos de la región adopten medidas preventivas ante los ataques de lobos ibéricos, como la instalación de vallados de protección, pastores eléctricos y dispositivos de radio-seguimiento de ganado.

En total se han destinado unos 4.500 euros por titular y explotación, destacando las aportaciones a jóvenes, que contribuyen a "garantizar el futuro del sector", según ha señalado la Comunidad de Madrid en un comunicado, que recuerda que la línea de ayudas se puso en marcha ya en 2023.

Estas subvenciones permiten financiar las citadas medidas de seguridad, así como contribuir al mantenimiento y compra de mastines, con una media de unos 3.450 euros por explotación. Estas actuaciones reducen la probabilidad de ataques e impulsan a que los lobos se orienten en la caza de jabalíes y corzos, reduciendo también los riesgos derivados de la sobrepoblación de estas especies.

En concreto, del montante total, un 68% ha ido destinado a vallados fijos; un 19%, a vallados móviles; un 8% a pastores eléctricos, y otro 3% ha ido destinado a pienso para perros protectores y dispostivos GPS. La inversión busca favorecer la coexistencia entre las manadas de lobos, protegidas por la UE, y los rebaños que pastan en libertad.

Las ayudas se han distribuido entre más de una veintena de municipios, incluidos algunos de la Sierra Oeste afectados por el gran incendio forestal de esta verano, como Navas del Rey o Colmenar del Arroyo. Ahora, los ganaderos de zonas con presencia de lobos pueden introducir avances tecnológicos que avisen de su llegada.