La Comunidad destina más de 11,3 millones a la renovación de equipamiento y uniformes del Cuerpo de Bomberos

Archivo - Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) ha informado esta semana al Consejo de Gobierno de la tramitación de un acuerdo marco para la renovación del equipamiento y los uniformes del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, dotado con una inversión de más de 11,3 millones de euros.

Esta iniciativa permitirá sustituir prendas y equipos de protección que han alcanzado el fina de su vida útil por nuevas prendas "adaptadas a las necesidades actuales" del servicio, a la par que se dotará de material al personal de nuevo ingreso, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Entre los elementos incluidos figuran uniformes de intervención y de parque, ropa de agua, guantes, botas, cascos y otros accesorios técnicos "esenciales para garantizar la seguridad y la comodidad" de los bomberos en sus intervenciones de emergencia.

El Acuerdo Marco permitirá a la ASEM 112 "simplificar y agilizar los procesos de contratación pública" al reunir en la misma fórmula la adquisición de distintos tipos de equipamiento. Así, se "optimizan los recursos y se asegura que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid disponga siempre de los mejores medios".

Finalmente, el Gobierno autonómico ha destacado que el sistema de adjudicación se realizará por procedimiento abierto y con criterio único de precio, lo que permitirá garantizar la transparencia, la competencia entre empresas y también la eficiencia en el uso de recursos públicos.