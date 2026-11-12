Comunidad dice que se cumplieron el 100% de los servicios mínimos y que se garantizó que se pudiera acudir a trabajar

Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comis - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha asegurado que este miércoles se cumplieron el 100% de los servicios mínimos marcados para la huelga general y que se garantizó el "derecho a poder ir a trabajar para quien decidiera hacerlo".

Así lo ha afirmado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la sesión de control del Pleno ante una pregunta de la diputada de Vox Ana Cuartero, quien ha cargado contra una "huelga política" convocada por la "izquierda totalitaria y violenta" y ha cuestionado cuántos trabajadores "tuvieron que sufrir la violencia de la mafia sindical".

"Este Gobierno garantizó lo que establece la Constitución, el derecho a la huelga para aquel trabajador que la quisiera hacer y el derecho a poder ir a trabajar para quien decida hacerlo", ha insistido la consejera.

Albert ha reivindicado que este miércoles se fijaron los servicios mínimos correspondientes para dar cumplimiento a la huelga y ha cargado contra unos sindicatos convocantes que no llevaron a la mesa "ni una sola propuesta, ni una sola alternativa".

Considera que ellos con quien sí cumplieron fue con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien no le han convocado una huelga general a pesar de "haber infinidad de razones".

"Y ahora que estamos a dos días de que empiece la campaña, decidieron que ayer era el mejor momento. Lo dijo la señora Montero, que esta huelga se convocaba contra la oposición. La verdad es que es una satisfacción total saber que la huelga les ha salido fatal, pero fatal, el seguimiento ha sido de risa, ha sido ínfimo", ha expuesto.

Además, ha recordado que esta huelga estaba convocada "en teoría por la vivienda, por los precios y por los salarios", lo que entiende que es "contra el balance y la gestión del Gobierno de Sánchez". "Pero curiosamente ha sido convocado contra quien no gobierna y aplaudida por quien la gobierna", ha deslizado.