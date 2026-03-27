La Comunidad dice que huelga en escuelas infantiles se debe a conflicto con empresas y espera negociación "fructífera"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado este viernes que la huelga prevista en las escuelas infantiles de la región prevista para el 7 de abril se enmarca en un conflicto de las trabajadores con las empresas contratantes y espera una negociación "fructífera".

"Es un conflicto laboral, son unas reivindicaciones que están haciendo las trabajadoras de las escuelas infantiles frente a sus empresas contratantes", ha señalado la responsable educativa madrileña en declaraciones a los periodistas desde la sede de CEIM.

En concreto, ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid espera que mejoren sus convenios colectivos y alcancen acuerdos en sus negociaciones.

"Y lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio", ha subrayado.

Según informó UGT Servicios Públicos Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones tienen intención de prorrogar los contratos vigentes, amparándose en que la prórroga "es una facultad legal de la Administración" que tiene "razones de carácter económico, organizativo y pedagógico", por lo que decidieron convocar esta huelga.

Por su parte, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha informado de que con la movilización busca denunciar "la falta de atención institucional hacia el primer ciclo de Educación Infantil y reclamar mejores condiciones laborales para sus profesionales".

"Entre las principales demandas se encuentran la inclusión de esta etapa en la nueva ley educativa, la reducción de ratios por educadora y una mayor inversión pública que garantice unas condiciones dignas y una educación de calidad y el acceso universal", señalan en un comunicado.