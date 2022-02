Comunidad dice que Vox ayudará a que Sánchez meta la mano en el bolsillo de los madrileños si tumba ley autonomía fiscal

Siguen considerando a este partido un "socio fiable" pero creen que están cometiendo "un gravísimo error"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que Vox ayudará a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "meta la mano en el bolsillo de los madrileños" si tumba su Ley de Defensa de la Autonomía Financiera.

Así lo ha señalado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa, después de que el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio anunciase que presentará una enmienda a la totalidad a la misma.

"Quizás haya pensado que con esta enmienda perjudica a Isabel Díaz Ayuso pero, de verdad, a quien va a perjudicar es a los madrileños porque el Gobierno de España quiere dar un hachazo fiscal a los madrileños. No sabemos cuándo va a ser, no sabemos qué magnitud va a tener, pero todos sabemos que es su voluntad", ha subrayado.

Ossorio ha defendido que la ley que enmiendan a la totalidad es "un blindaje a los madrileños frente a esa agresión del Gobierno de España". A su parecer, "si Vox interpreta que la ley de armonización fiscal no supone una ventaja, algo bueno para los madrileños, es que no han entendido nada del contenido". Según ha trasladado, ayer por la tarde recibió "muchas llamadas, no de políticos sino de madrileños que no entendían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo".

El portavoz del Ejecutivo ha hecho hincapié en que en ningún caso esta normativa "es contraria a la defensa de la unidad nacional", ya que Madrid tenga "autonomía fiscal y financiera es derivado del modelo de 1978 de un Estado autonómico" y es lo que permite la bajada de impuestos en la región. Así, ha criticado que el Gobierno de la Nación quiera "que haya un socialismo fiscal obligatorio" en todas las autonomías.

NO CREEN EN EL ESTADO AUTONÓMICO

Preguntado por si consideran que la posición contraria de Vox puede enmarcarse en las negociaciones para la formación de gobierno en Castilla y León, ha indicado que no y que esto se enmarca, tal y como ha leído en medios de comunicación, en que "no creen en el Estado autonómico".

"Si alguien no cree en el Estado autonómico digamos que no le encaja en su línea de actuación una ley que defiende la autonomía fiscal de Madrid", ha manifestado. Para Ossorio, la línea de Vox es "muy equivocada" porque los partidos deben ser "fieles" a sus principios en este caso "si no existiera la Comunidad de Madrid" las normas que se aplicarían, por ejemplo en Educación, serían las normas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

VOX CONOCÍA EL CONTENIDO

El consejero regional ha desgranado que la portavoz de este partido en la Asamblea, Rocío Monasterio, "era conocedora" de la ley porque estaba en el programa electoral del PP, porque se le envió "antes de que fuera aprobada por el Consejo de Gobierno y porque una vez enviada a la Asamblea "se le pidió varias veces tener una reunión para explicársela en profundidad". En este sentido, ha reconocido que en ningún momento manifestaron su disconformidad con la misma.

En cuanto a si Vox continúa siendo un socio fiable para el Ejecutivo madrileño, Ossorio ha recordado que desde las elecciones de mayo han aprobado un presupuesto con ellos así como la Ley Maestra de Educación.

"Les seguimos considerando, como no puede ser de otra manera, socio fiable. Hay esta incidencia de la enmienda a la totalidad de la ley financiera. Lógicamente no nos ha gustado pero cada partido sostiene lo que sostiene y luego tendrá los efectos que tenga en el momento de las elecciones porque creo que ha sido un grandísimo error de Vox", ha señalado, para a renglón seguido indicar que están satisfechos "incidentes a parte".