La Comunidad ejecuta el 94% de Presupuestos de 2024, hasta los 29.453 millones, con Educación y Sanidad a la cabeza

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ejecutado el 93,5% de los Presupuestos del año 2024 hasta llegar a los 29.453 millones de euros, con las áreas de Educación y Sanidad a la cabeza, con una liquidación del 99,2% y 98,8%, respectivamente.

Así lo ha detallado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en su intervención en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido por petición propia y del Partido Popular.

En concreto, el crédito inicial fue de 27.558 millones de euros, pero que alcanzó los 31.508 millones tras las modificaciones producidas a lo largo del ejercicio. El gasto real, descontando ajustes contables, fue de 28.789 millones, "el mayor de la serie histórica", un 7,3% superior al de 2023.

La consejera ha explicado que Sanidad representó el 47% total del gasto con un presupuesto final de 13.461 millones, del que se ejecutó un 98,8%. Ha destacado el cumplimiento "prácticamente total" del Servicio Madrileño de Salud, con un 99,8%.

El gasto en material sanitario creció un 18% respecto a 2023, mientras que el de farmacia hospitalaria un 14%. Además, ha subrayado que se realizaron más de 45 millones de consultas en Atención Primaria y se resolvieron más de 4 millones de urgencias hospitalarias.

Albert también ha desgranado la parte de Educación, que con 6.574 millones obtuvo un grado de ejecución del 99,2%. Las nóminas del profesorado no universitario, con 4.572 millones, y las asignaciones a las universidades públicas, con 1.056 millones, fueron las principales partidas.

En el ámbito de las infraestructuras destaca la inversión destinada a obra nueva y equipamientos, de 89 millones de euros, y el crédito invertido en rehabilitación y adecuación de centros, de 21,4 millones de euros.

Por su parte, en Familia, Juventud y Asuntos Sociales la ejecución fue del 92,3%. Los 2.486 millones de euros en estas políticas permitieron alcanzar una cifra récord de personas dependientes atendidas, con 183.000, lo que supone un 37% más que hace tres años, o incrementar las plazas para mayores personas con discapacidad y salud mental hasta superar las 63.000.

Asimismo, la consejera madrileña ha señalado la ejecución de Vivienda, cuyo programa de Mi Primera Vivienda se ejecutó al 100%. En lo que respecta a la Agencia de Vivienda Social, en 2024 se adquirieron 175 viviendas en la corona metropolitana y se continuó con la ejecución de 7 proyectos de obra en Madrid (distritos de Puente y Villa de Vallecas), Móstoles, Majadahonda y Villa del Prado, para un total de 704 viviendas sociales.

INGRESOS

En el apartado de impuestos, los ingresos ascendieron a 28.715 millones, un 16,7% más que en 2023, impulsados por el crecimiento de los tributos cedidos y propios, la liquidación positiva del sistema de financiación y la llegada de fondos europeos.

Albert ha subrayado que la Comunidad de Madrid "volvió a mostrar un comportamiento especialmente dinámico, que de nuevo superó las expectativas de los analistas", contribuyendo a hacer de 2024 un año de "reactivación del crecimiento con un perfil al alza en el segundo semestre del año, muy lejos de la ralentización inicialmente prevista".

En este sentido, ha destacado que el Producto Interior Bruto (PIB) aceleró su crecimiento hasta el 3,6%, lo que le ha permitido volver a ser la región que más aportó al PIB nacional, con el 19,8% del total, lo que supone casi 1 de cada 5 euros. También ha subrayado que la región registró el PIB per cápita más alto de España y lideró la creación de empresas, la generación de empleo o la atracción de inversión extranjera.

"DEBILITAN LO PÚBLICO" Y "OCULTAN EL GASTO"

Posteriormente, ha tomado la palabra la diputada de Más Madrid Paz Serra para alertar de que la región tiene "un endeudamiento que supera los 38.000 millones de euros y que va a hipotecar a las futuras generaciones y a la capacidad de decisión de las futuras generaciones".

"Hemos identificado por lo tanto cinco grandes ejes en esta ejecución presupuestaria, que son por una parte la insuficiencia de ingresos y una fiscalidad regresiva, aunque ya hemos visto que pueden poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la Comunidad", ha apuntado.

Al hilo, Serra ha recalcado que "por cada euro que Ayuso deja de recaudar por privilegios fiscales hay un euro menos para sanidad, educación, igualdad y cuidados". El coste de esta insensatez fiscal es pagado por la red de atención de personas con discapacidad, los programas de prevención y las becas no llegan a quienes los necesitan", ha añadido.

En la misma línea, el parlamentario socialista Daniel Rubio ha criticado al Gobierno regional por "ocultar el gasto real en sanidad, que dejan sin ejecutar en torno a la mitad de las inversiones y que no destinan ni un euro a reducir deuda". En materia de transportes, ha asegurado que "infrapresupuestan para que les cuadren las cuentas pero luego no cuadran en los servicios a los madrileños".

"Ustedes infrapresupuestan esta sección y al final hay 214 millones que tienen que ir a pagar esa infrafinanciación que ustedes hicieron. Presupuestar menos de lo que cuesta el transporte para corregirlo a final de año con modificaciones. En sanidad, recortes incubiertos, inversión mínima, desviación de recursos hacia empresas privadas, desprotección de la salud mental, paliativos y salud pública", ha censurado.

Por otro lado, la diputada de Vox Ana Cuartero ha cargado contra el Gobierno regional por "incumplir" las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y techo de gasto. Ha añadido que "la apreciación de un riesgo de incumplimiento" por parte de la AIReF "debería desencadenar su comparecencia en esta comisión para dar cuenta de las acciones que va a tomar".

UN NIVEL DE INEJECUCIÓN DENTRO DE LO "NORMAL"

Por su parte, el parlamentario 'popular' Ángel Alonso ha defendido que cierto nivel de inejecución es "absolutamente normal" en una Administración y ha cargado contra la oposición por plantearlo como un problema.

"Estamos hablando de transferencias y de subvenciones, que tienen una muy determinada gestión administrativa que influye de manera directa en la ejecución presupuestaria", ha recalcado el diputado del PP, quien ha destacado que "no hay ninguna comunidad autónoma que ejecute como Madrid de una forma tan eficaz".

Asimismo, ha recordado que los ingresos "no son de Pedro Sánchez, sino de todos los ciudadanos que son los que lo han generado con su esfuerzo para que los gobiernos los gestionen y les devuelvan ese esfuerzo en forma de mayor bienestar". "Es lo que nos corresponde", ha concluido.