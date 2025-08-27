La Comunidad eleva a 31,5 millones las ayudas a la contratación indefinida de parados con más dificultades

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un aumento de 7 millones de euros en las ayudas a la contratación indefinida de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, lo que eleva la dotación total de esta medida hasta los 31,5 millones en 2025.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y también portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien ha destacado que estas subvenciones estarán gestionadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y oscilan entre los 5.500 y 7.500 euros.

La medida está dirigida a autónomos, empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro que contraten a desempleados de larga duración, mayores de 45 años, especialmente a los que superen los 55 años, o personas que residan en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.

La cuantía puede incrementarse hasta un máximo de 11.000 euros cuando la persona contratada sea mujer, tenga hijos menores de 16 años o ascendientes dependientes a cargo, forme parte de una familia monoparental o numerosa, o en el caso de que se trate de la primera contratación por parte de un trabajador autónomo. Como requisito, las empresas deben mantener al empleado y su alta en la Seguridad Social durante al menos doce meses.

Desde 2023, el Ejecutivo madrileño ha destinado más de 46 millones de euros a estas ayudas, que han facilitado la firma de más de 7.300 contratos indefinidos en unas 5.500 compañías. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la web de la Comunidad de Madrid.