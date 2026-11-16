La Comunidad empieza a digitalizar sus Casas Museo para que se puedan visitar de forma virtual

Archivo - Fachada del Museo Casa Natal de Cervantes. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comenzado a digitalizar sus Casas Museo para que los ciudadanos puedan visitarlas de forma virtual gracias a una tecnología creada por Inteligencia Artificial que ofrece una experiencia inmersiva para recorrer galerías o exposiciones desde cualquier dispositivo y lugar.

Este mismo lunes comienzan los trabajos en el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares y próximamente se llevará a cabo en la Casa Museo Lope de Vega, situada en el Barrio de las Letras de la capital, y en Velintonia, hogar del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre y lugar clave para la poesía española del siglo XX.

En todos los casos se tratará en el laboratorio de Inteligencia Artificial generativa Realidad Infinita, desarrollado por el Ejecutivo autonómico junto con SperidLabs.

En el caso de la Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, los trabajos tendrán una duración aproximada de un mes y consistirán en capturar imágenes y vídeos de cada una de las estancias del inmueble donde nació el célebre escritor, así como de las piezas artísticas que alberga.

De esta forma, los técnicos crearán copias de alta calidad para reconstruir el escenario, generando una proyección exacta a escala real que permitirá su visualización en remoto y la conservación de algunas de las obras más importantes del patrimonio cultural español.

Gracias a la tecnología que se empleará se podrán extraer con precisión todos los detalles de las salas, recreando también aquellas áreas que la lente no pueda captar, para generar una visita completa y fiel a la realidad. Los usuarios podrán reproducirla a través de los navegadores web y dispositivos móviles o con gafas de realidad virtual.

La virtualización de las Casas Museo de la Comunidad es una iniciativa puesta en marcha por las Consejerías de Digitalización y de Cultura, Turismo y Deporte. Entre otras ventajas, contribuirá a evitar la masificación de museos mediante visitas complementarias a la presencial, mejorar la conservación de las obras al reducir los traslados o hacer accesibles piezas y áreas habitualmente no disponibles.

"Además de cambiar la forma de conocer estos lugares, plantea beneficios como ampliar el público y el impacto global de las colecciones madrileñas y permitir que todas las personas puedan disfrutar del arte", ha destacado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde.