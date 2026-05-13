La Comunidad espera "un acuerdo" con vecinos para realizar "con normalidad" eventos en el Bernabéu tras archivo judicial

Archivo - Cientos de personas esperan la llegada de los jugadores, durante la previa del partido de vuelta de semifinales de la Champions League, en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, a 8 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, espera ahora un "acuerdo" entre los vecinos y el Real Madrid para poder realizar "con normalidad" eventos en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este miércoles después de que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre los meses de abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

El consejero ha celebrado que esta decisión judicial deje "sin ningún tipo de mancha" a los directivos del Real Madrid y espera que ahora haya un acuerdo con los vecinos con "escrupuloso respeto" a la normativa vigente y al descanso vecinal.

El litigio tiene su origen en una querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.

En un comunicado, el club blanco ha mostrado su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter "absolutamente infundado e instrumental" de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.