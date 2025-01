La Comunidad espera que el Gobierno "mantenga su palabra" con ayudas a transporte para mantener las tarifas reducidas

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid espera el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible "mantenga su palabra" con las ayudas al transporte para que se puedan mantener las tarifas reducidas hasta junio de este año, ya que se trata de una "falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez".

El Pleno del Congreso vota este mismo miércoles el decreto ómnibus que incluye medidas tan diversas como la subida de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables, a lo que el PP votará en contra y Junts ha dejado en el aire su posición.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que espera que el Gobierno nacional mantenga esa aportación a las comunidades autónomas aunque ha incidido en que se trata de un asunto que no es gestión del Gobierno regional, con unas tarifas que ya están aprobadas para este 2025 y en las que se contaba con esta bonificación del 30% estatal.

"No sabemos ni siquiera cómo va a quedar finalmente la votación parlamentaria. Yo lo que digo de forma clara es que es una decisión que no corresponde a este ámbito, le corresponde al ministro Óscar Puente decidir en el caso de que no sea capaz de convalidar ese real decreto ley pues que cómo va a instrumentar esas ayudas", ha trasladado el portavoz del Gobierno autonómico.

Así, ha recordado que el Gobierno se había comprometido a mantener esas ayudas no solo con Madrid sino con todas las comunidades autónomas, por lo que espera que se encuentre una solución.

Considera, de la misma forma, que esto es consecuencia de los socios que se ha buscado el Gobierno de Pedro Sánchez. "Que no venga a pedir ayuda ni a las comunidades autónomas a las que nos ningunea, ni a otros partidos políticos como el Partido Popular que ganó por cierto las últimas elecciones el pasado el pasado mes de julio del año 2023", ha subrayado.

Además, ha recordado que el Gobierno regional lleva años subvencionando el transporte público "prácticamente en solitario" porque el Ejecutivo nacional tiene "congeladas" las aportaciones al Consorcio Regional de Transportes "desde hace muchísimo tiempo".

"Veremos la capacidad que tiene este Gobierno de poder sacar adelante sus iniciativas. Esto lo que pone de manifiesto una vez más es que esta legislatura está acabada desde el minuto 1 que comenzó", ha reprochado el consejero.