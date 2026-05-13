La Comunidad esquila a más de 300 de sus ovejas en el IMIDRA para asegurar su bienestar durante el verano

Proceso de esquilado de ovejas del IMIDRA, en la Comunidad de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha organizado este miércoles una jornada de esquileo con más de 300 ovejas de razas autóctonas criadas en las instalaciones del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) para asegurar su bienestar ante el calor estival.

Cada año, el IMIDRA realiza esta práctica en las fincas experimentales de La Chimenea, en Aranjuez; y en el Censyra, en Colmenar Viejo. En concreto, se ha esquilado a ejemplares de rubia de El Molar y negra colmenareña, criadas y estudiadas en las instalaciones del Instituto.

Un grupo de esquiladores ha cortado su lana para evitar complicaciones dermatológicas y parasitarias, además de que gracias a esta acción se mitigan los efectos de las altas temperaturas, permitiéndoles mantener su producción láctea, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Estos animales favorecen la conservación de los ecosistemas agrícolas, gracias a la aportación de materia orgánica a los suelos; mientras que su pastoreo ayuda a prevenir incendios forestales, ya que controlan el crecimiento de la vegetación al alimentarse de pastos naturales.

Para reforzar el valor del pastoreo, el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado los trámites para declarar la trashumancia Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de proteger esta práctica que contribuye a la tradición y al cuidado de la biodiversidad.

Esta protección, que se otorga a actividades de especial relevancia o con valores singulares, preservará el desplazamiento estacional del ganado, así como los más de 4.200 kilómetros de vías pecuarias que recorren y vertebran la región.