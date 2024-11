La Comunidad estudia medidas económicas para ayudar a afectados por la DANA y rechaza retirar los Presupuestos de 2025

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha avanzado que se están estudiando medidas económicas para ayudar a la Comunidad Valenciana y a otras que se han visto dañadas por la DANA, pero ha rechazado la propuesta de Vox de retirar el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 para presentar unos nuevos que contengan ayudas a este colectivo.

"No tiene sentido esa petición. ¿Cómo vas a deshacer unos Presupuestos que son para los madrileños y para una población que crece al año en 120.000 personas? Las ayudas habrá que encontrarlas en el margen de nuestras posibilidades. Me parece una soberana tontería su planteamiento", ha remarcado ante los medios de comunicación desde la sede de su Consejería.

La semana pasada, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, planteó presentar unas nuevas cuentas con el gasto fijado en los que pactó con Vox en 2022 y que "esos 6.000 millones de euros de recaudación extra previstos vía impuestos para todos los madrileños" se destinen "íntegramente" a apoyar a estas regiones y a los servicios de emergencia. Esta propuesta supone el 21% de los Presupuestos presentados.

En este sentido, Albert ha explicado que algunas de las ayudas que están estudiando es la posibilidad de que todas las personas que hagan "potenciales donaciones" puedan desgravarse. "Vamos a solicitarlo en el Gobierno de España para que haya una desgravación en la parte estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), así como en la parte autonómica", ha indicado.

La consejera también ha recordado que la Comunidad de Madrid ha enviado medios a través del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), como camiones y grúas. También ha enviado ayudas a través del Canal de Isabel II para suministro de agua y otro tipo de maquinaria especializada con los correspondientes efectivos.

"No debemos olvidar que esto es una tragedia real, que va a durar muchos meses en el tiempo y esperemos que se quede en meses y no en un año. Primero son las víctimas y las personas, después los recursos materiales. No nos debemos precipitar en ir anunciando medidas que ahora no corresponden", ha zanjado.