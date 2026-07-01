La Comunidad estudia la vía judicial contra plazas asignadas por el Gobierno para acoger menores migrantes: "Es ilegal"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

BATRES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado que están estudiando la vía judicial tras las nuevas plazas asignadas para acoger menores migrantes no acompañados al considerar que es "ilegal".

Así lo ha expresado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en el municipio de Batres, después de que el Ejecutivo central haya actualizado la capacidad de acogida ordinaria de las CCAA de menores migrantes, con 2.471 plazas en la región.

"Es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es ilegal, algo que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están estudiando las posibilidades que tenemos para poder defendernos de este atropello. Es que los instrumentos de colaboración existen y están para algo. Y en este caso, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez se los ha asaltado", ha censurado.

Andalucía encabeza el mapa estatal con un cupo asignado de 3.009 plazas, seguida por Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid. Por encima de los mil menores de capacidad ordinaria también se sitúa la Comunidad Valenciana, con un total de 1.903 plazas.

Por debajo de ese umbral se encuentran Galicia (940), Castilla y León (833), Canarias (783), Euskadi (776), Castilla-La Mancha (742), Región de Murcia (553), Aragón (476) y Baleares (434).

Completan el mapa estatal Extremadura (364 plazas), Asturias (352), Navarra (237), Cantabria (206) y La Rioja (114). Finalmente, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta cierran el listado con una capacidad ordinaria fijada en 30 y 29 plazas disponibles, respectivamente.