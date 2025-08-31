La Comunidad exige a la Delegación medidas para la reagrupación familiar de menores inmigrantes no acompañados

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha exigido este domingo a la Delegación de Gobierno en Madrid que tome medidas para la reagrupación familiar de menores inmigrantes no acompañados.

Así lo ha solicitado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, con motivo de la detención de un menor de origen marroquí por una presunta violación a una joven cerca del centro de primera acogida de Hortaleza.

En primer lugar, el consejero madrileño ha condendo los hechos ocurridos, destacando que hay que perseguir este tipo de delitos y encontrar a los culpables.

"Desde la Comunidad de Madrid se está hablando con la Delegación del Gobierno para que tome medidas con la reagrupación familiar y que no podemos ver estos casos como casos aislados", ha subrayado.

"Desde el primer momento hemos dicho que la política del gobierno central que tiene que ver con la inmigración es una política que se va improvisando. La reagrupación familiar es absolutamente importante y es un tema como digo que no se puede improvisar y sobre todo que no se puede atajar con medidas unilaterales e ilegales", ha reseñado.