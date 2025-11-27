La Comunidad exige al Gobierno actuar contra "erasmus" de menores no acompañados: "Provoca una situación de indefensión"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha exigido al Gobierno de España frenar los "falsos erasmus" --en referencia al envío de menores no acompañados por parte de sus padres para que la Administración se ocupe de sus obligaciones-- y ha advertido de que este "fraude" provoca "indefensión" a la Comunidad de Madrid.

Así lo ha manifestado este jueves desde la Torre Moeve después de que 'ABC' haya publicado que la Policía Nacional está detectando casos de menores que son "abandonados" en España por parte de su progenitores para "beneficiarse del sistema de acogida", que gestionan las comunidades autónomas.

Hace una semana, en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Dávila se hacía eco de esta situación y avisó de que el Ejecutivo autonómico "no permitirá" estos "erasmus de menores no acompañados" puesto que son "una estafa y un abandono".

"Esta situación provoca indefensión a la Administración de la región porque es un fraude más de los que ya hemos conocido. Además, favorece la entrada de menores en nuestro país acompañados de las mafias. Nos encontramos en solitario las comunidades autónomas ante una gestión que ha provocado el Gobierno", ha censurado.

Asimismo, ha exigido al Ejecutivo central que actúe frente a "este fraude" porque "tiene la responsabilidad de actuar para no provocar esta llegada de personas, que además se sigue cobrando la vida de personas en el mar".

"Sabemos que favorece la llegada a través de los aviones patera. Que se ponga a actuar en base a sus competencias y que no deje a las regiones y a las administraciones públicas tiradas con una inacción que ya ha provocado el riesgo absoluto de los sistemas de protección de las comunidades autónomas", ha reclamado.

68 EXPEDIENTES DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Por otro lado, la consejera madrileña ha insistido en que seguirán exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe con los 68 expedientes, que ya han trasladado al delegado, Francisco Martín, para que retorne a aquellos menores cuya inserción "ha resultado imposible".

También ha recordado que la Comunidad de Madrid denunciará a aquellas personas que se hayan hecho para por menores no de acompañados después de la confirmación por parte de las pruebas que realiza la Fiscalía de Menores.

"El Gobierno nos traslada a un colapso de los servicios de los sistemas de protección de la infancia de las comunidades autónomas y a situaciones administrativas que obviamente también nos generan muchos problemas", ha advertido Dávila.