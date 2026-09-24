La Comunidad impulsará 12 rutas turísticas para mayores de 65 años por el patrimonio y los pueblos de la región

Comunidad promoverá rutas turísticas para mayores de 65 años en las ciudades Patrimonio, Villas y Sierra Oeste - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el primer semestre de 2027 un programa de 12 rutas turísticas por la región dirigido a mayores de 65 años residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, con itinerarios por las ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco, las Villas de Madrid y diferentes localidades de la Sierra Oeste.

La iniciativa nace de la colaboración entre las consejerías de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y de Cultura, Turismo y Deporte, junto con la Federación de Municipios de Madrid (FMM), y busca fomentar el envejecimiento activo, prevenir situaciones de soledad y favorecer el conocimiento del patrimonio y los recursos turísticos de la región.

Los consejeros Ana Dávila y Mariano de Paco Serrano, junto a la presidenta de la FMM, Judith Piquet, han firmado este jueves un Protocolo General de Actuación, con una vigencia de cuatro años, durante un acto celebrado en el Monasterio de Pelayos de la Presa, ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Dávila ha destacado "el valor social de esta iniciativa", que, según ha señalado, permite "afrontar la soledad creando espacios de encuentro, convivencia y participación". "No se trata solo de vivir más, sino de dar vida a esos años. Este es el fin de nuestro Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia", ha añadido.

Por su parte, De Paco Serrano ha defendido que "nadie mejor que los mayores para disfrutar y valorar nuestros pueblos, patrimonio y tradiciones a través de recorridos adaptados a sus necesidades". El consejero también ha señalado que las visitas permitirán "una mayor distribución de los viajeros por distintos puntos de la región" y contribuirán a la actividad económica de los municipios participantes.

La propuesta se presenta en vísperas del Día Mundial del Turismo, que se celebra este domingo y pretende fomentar el turismo interior y dinamizar los destinos durante los días laborables, además de facilitar que los mayores de municipios pequeños amplíen sus contactos sociales.

"Lo que queremos por un lado es fomentar nuestro turismo interior dentro de la Comunidad de Madrid y por otro también trabajar para el envejecimiento activo de los mayores de 65 años, combatir la soledad no deseada y acompañarles con rutas y guías por los sitios de Madrid", ha explicado Piquet.

RECORRIDOS POR CIUDADES PATRIMONIO

Así, los itinerarios por las tres ciudades declaradas Patrimonio Mundial acercarán a los participantes a los principales conjuntos históricos y monumentales de Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

Las rutas contemplarán paseos por la Calle Mayor y la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, los jardines y el casco antiguo de Aranjuez y el entorno del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

El programa también facilitará el acceso gratuito o a precios asequibles a espacios como la Casa Natal de Cervantes, el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional, el Palacio Real de Aranjuez y el Museo de Falúas Reales.

Las propuestas por las Villas de Madrid incluirán Chinchón, Colmenar de Oreja, Nuevo Baztán, Manzanares el Real, Buitrago del Lozoya, Rascafría, Torrelaguna y Navalcarnero. Los participantes podrán conocer sus plazas, cascos históricos, murallas, iglesias, palacios y castillos, además de museos y centros de interpretación.

Entre los espacios incluidos destacan también el Museo Ulpiano Checa y el Monasterio de El Paular, que ofrecen tarifas reducidas, según ha destacado la Comunidad.

DOS RUTAS POR LA SIERRA OESTE

El programa contempla además dos itinerarios por la Sierra Oeste, una zona especialmente afectada por los incendios registrados este verano.

La primera ruta conectará Chapinería y Cadalso de los Vidrios e incluirá visitas a iglesias y palacios, al Centro de Educación Ambiental El Águila y al yacimiento de La Mezquita.

La segunda discurrirá por Fresnedillas de la Oliva y Colmenar del Arroyo, con paradas en el Museo Lunar, fachadas artísticas, espacios de poesía urbana y elementos etnográficos, antes de finalizar con una parada exterior en el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo de Chavela.

Durante su intervención, De Paco Serrano ha señalado que los incendios han tenido un impacto "muy grave" en la zona, pero ha destacado que "todo el mundo está arrimando el hombro" para que la Sierra Oeste se recupere.

"Estamos trabajando y poniendo la mayor de las ilusiones para que muy pronto toda la Comunidad de Madrid y sobre todo esta Sierra Oeste, donde habrá dos rutas específicas, se recupere y vuelva a ser lo que siempre fue, una absoluta maravilla", ha afirmado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la FMM, quien ha destacado que la iniciativa permitirá "ayudar a la recuperación" y a "conocer enclaves tan importantes" como el monasterio de Pelayos de la Presa.

"Puede ser muy desconocido para muchos de los madrileños. Que vengan y ayuden a la recuperación en un momento tan importante en el que tenemos que estar más unidos que nunca y paliar los efectos de los incendios que sucedieron este verano", ha remarcado Piquet.

RUTAS ACCESIBLES Y EN DÍAS LABORABLES

Los 12 recorridos se desarrollarán durante una jornada completa y en días laborables e incluirán el desplazamiento en autobús, la entrada a monumentos, museos y otros espacios culturales o turísticos y un guía acompañante encargado de coordinar cada actividad.

Además, las rutas deberán cumplir la normativa vigente sobre accesibilidad universal, de forma que las actividades, los medios de transporte y los recursos turísticos incluidos sean accesibles para los participantes. Los ayuntamientos serán los encargados de dar a conocer el programa y facilitar el acceso de las personas destinatarias.

Dávila ha explicado que el objetivo es que los mayores de los municipios pequeños puedan "salir de esos entornos" y conocer otras localidades, al tiempo que generan "nuevas redes de apoyo".

"En los municipios pequeños de la Comunidad de Madrid lo que sí que nos encontramos es pequeñas situaciones de aislamiento, que es lo que queremos favorecer, que se encuentren en otros municipios que también pueden favorecer el conocimiento cultural y, como digo, espacios de encuentro para que entre ellos también creen nuevas redes de apoyo", ha señalado.

La consejera ha incidido en que estas actividades forman parte de las políticas destinadas a promover "un envejecimiento saludable" y prevenir tanto la soledad como la fragilidad y la dependencia.