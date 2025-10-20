La Comunidad impulsará junto a la tecnológica Cloudera un laboratorio de datos e IA para el sector público

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su asistencia al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, - COMUNIDAD DE MADRID

Integrará sanidad, educación, transporte, economía, justicia, medio ambiente o turismo para ofrecer unos servicios públicos "más eficientes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes en Austin (Texas) la creación, junto a la multinacional estadounidense Cloudera, de un laboratorio de datos e Inteligencia Artificial que integrará a toda la Administración autonómica y será "la más avanzada de Europa".

Esta compañía tecnológica, experta en soluciones de gestión y análisis de datos en la nube, colaborará con el Ejecutivo madrileño en el desarrollo del Madrid Data & AI Hub, un entorno destinado a centralizar y gestionar de forma segura la información pública, independientemente de dónde se almacene, ha dado a conocer la dirigente en su viaje institucional a Estados Unidos.

Esta plataforma integrará datos de sanidad, educación, transporte, economía, justicia, medio ambiente y turismo", ha detallado la presidenta, que ha asegurado que este acuerdo dará "mayor confianza en los servicios que ahora serán mucho más eficientes y personalizados".

En materia sanitaria, la presidenta madrileña ha detallado que ayudará a la Administración a la hora de tomar decisiones en asuntos como la alerta de temprana de epidemias, detección precoz de casos de personas con discapacidad, incluso en el seguimiento de pacientes oncológicos.

El protocolo de colaboración ha sido rubricado en las oficinas de Cloudera en la capital texana, por el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el vicepresidente regional para Iberia de la compañía, Juan Carlos Sánchez de la Fuente. La iniciativa permitirá integrar y tratar datos de diferentes fuentes y ubicaciones, abarcando tanto las consejerías, así como los organismos del Gobierno autonómico. Además, incorporará tecnologías de IA aplicadas "de forma ética y responsable".

La presidenta ha subrayado que Madrid es una región "abierta a la tecnología, joven y tiene una actitud ante la vida y ante los proyectos siempre ambiciosa y brava", además de ser "más internacional que nunca". En el caso de este proyecto ha subrayado que es propio también de las democracias liberales, que buscan "mejores servicios públicos, prosperidad, empresas, inversiones y colaboración público-privada".

PROYECTOS COMPARTIDOS EN TRANSPORTES Y SANIDAD

La jefa del Ejecutivo autonómico se ha referido a otros proyectos estratégicos de transformación digital en los que la Comunidad de Madrid y Cloudera colaboran, como en el caso de Metro, que permiten gestionar el aforo en las estaciones y la seguridad de la red del suburbano, o que los usuarios puedan saber con exactitud cuánto tardará en llegar el tren y, en el caso de la Línea 5, el grado de ocupación o la temperatura en tiempo real, poniendo ahora el foco en reforzar las incidencias que se produzcan dentro de los convoyes.

Por su parte, Madrid Data & AI Hub toma como referencia el proyecto Salud Madrid Data Lake, desarrollado conjuntamente por la Comunidad de Madrid y Cloudera desde junio de 2024. Se trata del mayor repositorio de datos sanitarios de Europa, que integra 16.000 millones de registros procedentes de 400 aplicaciones distintas en un entorno unificado, con el fin de optimizar para la atención al paciente, la investigación y la gestión sanitaria.

PRIMER LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE EUROPA

El nuevo acuerdo también contempla la creación del primer Laboratorio de Innovación de Europa, fruto del compromiso del Ejecutivo autonómico y la multinacional estadounidense por acelerar la transformación digital en el sector público. Este espacio experimental desarrollará casos de uso para sectores como educación, transportes, servicios sociales, economía, medio ambiente, justicia o turismo, con la participación de expertos de las diferentes consejerías.

Además, se pondrá en marcha Madrid como iniciativa conjunta de formación y certificación en el marco del Madrid Data &AI Hub. Este centro ofrecerá itinerarios educativos especializados para personal de la Administración pública, estudiantes universitarios y profesionales en ingeniería de datos, gobernanza, análisis e IA.

El objetivo es desarrollar competencias digitales avanzadas en toda la región y "fomentar un ecosistema sostenible del talento que respalde la estrategia de datos e IA de Madrid".