Comunidad inicia la implantación de la primera Escuela Europea Acreditada de España para hijos de funcionarios de la UE

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, Madrid (España). Ayuso ha presidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado la implantación de la primera Escuela Europea Acreditada de España, que estará ubicada en el colegio público Cardenal Herrera Oria de la capital y comenzará a funcionar en el curso 2027/28, dirigida especialmente a hijos de funcionarios de la UE.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, donde, además, ha indicado que se ha aprobado la publicación en el Portal de Transparencia de esta consulta pública relativa al proyecto de decreto por el que se organizarán estas enseñanzas.

En concreto, la medida de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ampliará la oferta pública internacional con un modelo europeo, multilingüe y multicultural. Así, el decreto establecerá la equivalencia de las etapas con el sistema educativo español, el uso de las distintas lenguas, la coordinación académica y la participación en la dirección del centro.

También definirá los requisitos del profesorado, el proceso de admisión, la atención a las necesidades de cada alumno y el seguimiento de la Inspección Educativa.

La escuela se instalará en el complejo público Cardenal Herrera Oria, situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital y estará integrado por un colegio de Educación Infantil y Primaria y un instituto. La iniciativa partió del propio centro y cuenta con el apoyo del equipo directivo, profesores, familias y el resto de la comunidad educativa.

Esta oferta pública, única en España, proporcionará una formación común y equivalente a los hijos de funcionarios de la Unión Europea que, por motivos laborales, cambian con frecuencia de país de destino. De este modo, podrán continuar sus estudios dentro del mismo modelo formativo.

Además, admitirá matrículas de cualquier alumno, con prioridad de aquellos procedentes de la UE, que compartirán espacios con el resto de los estudiantes del centro. La implantación de las enseñanzas se hará de manera progresiva, comenzando por los niveles 1 y 2 de Primaria y 1 y 2 de Secundaria en las secciones de español e inglés.