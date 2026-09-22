La Comunidad inicia la negociación con los sindicatos para la implantación de la carrera profesional horizontal docente

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades ha participado en la primera reunión de la Mesa Sectorial de Educación. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha participado en la primera reunión de la Mesa Sectorial de Educación para negociar la implantación de la carrera profesional horizontal docente.

Esta medida, anunciada en el pasado Debate del Estado de la Región por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tiene como objetivo reconocer "social y económicamente la dedicación y el compromiso de los maestros y profesores que trabajan cada día en las aulas de los centros educativos públicos", ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En este primer encuentro, en el que se ha esbozado un calendario de reuniones periódicas para tratar esta materia, Zarzalejo ha reiterado a los sindicatos con representación en la Mesa (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) el compromiso del Gobierno regional con la mejora de "las condiciones de los docentes que dedican su carrera a transmitir conocimiento en las aulas".

También les ha remarcado la voluntad de culminar esta negociación antes de fin de año para poder aplicar lo antes posible sus beneficios a maestros y profesores, que podrán ver incrementado su salario en hasta 350 euros mensuales.