Comunidad insiste en que el expediente para declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos está "caducado"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este lunes en el que expediente del Gobierno de la nación para declarar como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, está "caducado".

Así le ha respondido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien hoy en los Desayunos Madrid de Europa Press ha advertido de que irán a los tribunales si hay "problemas" con la colocación de la placa en la Real Casa de Correos.

"Le informo al delegado, que no debe leer los periódicos ni atender a nuestras propias cartas, que el que ha acudido a los tribunales es la Comunidad de Madrid. El expediente está caducado, no hay nada que declarar", ha incidido el consejero de Presidencia.

Además, ha recordado que los expertos de la Real Academia de la Historia ya concluyeron en su informe que "si hubiera que vincular la Real Casa de Correos con algún periodo de la historia, si hubiera que hacerlo, porque es una casa que tiene más de 250 años de historia y ha vivido múltiples acontecimientos históricos, sería con el periodo de la Ilustración".

"Si no conoce el informe, yo mismo se lo puedo hacer llegar al delegado del Gobierno y para que pueda ver que efectivamente la Comunidad de Madrid en ese sentido sí que ha actuado", ha justificado García Martín.