La Comunidad insiste en pedir "lealtad institucional" al Gobierno ante la llegada de migrantes

Confirman que solo han recibido una llamada del delegado del Gobierno a posteriori

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad ha vuelto a exigir este miércoles "lealtad institucional" al Ejecutivo central con la llegada de migrantes desde las Islas Canarias a las autonomías.

A principios de semana, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, criticó que no habían sido informados de "absolutamente de nada" y apuntaba que a los migrantes no se les puede tratar "como fardos que se envían y se van dejando por la Península".

A estas palabras ha respondido esta mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, quien ha tachado de "absoluta falsedad" e "insulto intolerable" para las ONG dichas declaraciones. "Más allá de su absoluta falsedad, es un insulto intolerable para las ONG que, colaborando con el Ministerio, realizan un trabajo excepcional en la acogida de inmigrantes", señaló a continuación.

Preguntado por esta cuestión, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que se produjo una llamada del delegado del Gobierno, Francisco Martín, este martes pero ha hecho hincapié en que no se trata de que se pueda producir una llamada de forma "puntual" para comunicar algo que ya se ha visto y que se conoce por los medios de comunicación sino que debería haber "una acción coordinada".

"El Gobierno de España, competente en las políticas migratorias, desde luego debería informar a todas y cada una de las comunidades autónomas así como a los ayuntamientos", ha trasladado. En este sentido, ha pedido al Ejecutivo que en un "ejercicio de lealtad institucional informe y colabore con todas y cada una de las administraciones públicas".

Aunque no ha querido entrar a valorar las afirmaciones "que sí que son gruesas" del ministro, ha defendido que la presidenta tiene "un respeto absoluto por todas las personas" que llegan a la Comunidad y trabaja para que entre todos les den "el mejor trato y puedan proveerle de los mejores servicios".

"No se trata de echar tinta de calmar y echar culpas donde no las tienen. Aquí lógicamente hay un Gobierno de España que una vez está demostrando su ineficacia a la hora de abordar uno de los problemas que tiene nuestro país y la propia Unión Europea. Y, por tanto, que no busque culpables fuera de su propio gabinete", ha zanjado.