La Comunidad lanza ayudas de hasta 60.000 euros para modernizar mercados y galerías comerciales

Imagen de archivo de un mercado de fruta y verdura en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones directas, dotada con 580.000 euros, destinadas a la modernización, rehabilitación y mejora de mercados municipales de abastos y galerías comerciales de alimentación en municipios de menos de 250.000 habitantes.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el 6 de octubre a través de la Administración Digital del Gobierno regional y alcanzan hasta 60.000 euros por entidad beneficiada, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado donde ha resaltado que las ayudas van dirigidas a asociaciones, federaciones y confederaciones que gestionen las instalaciones.

El Ejecutivo autonómico ha enmarcado esta iniciativa en el Plan de Revitalización del Pequeño Comercio 2024-2027, con el objetivo de adaptar estos espacios tradicionales a la evolución de los hábitos de consumo y reforzar su papel como dinamizadores de la economía local.

Entre las actuaciones subvencionables figuran tanto la incorporación de nuevas tecnologías, como reformas integrales y la eliminación de barreras arquitectónicas, incluyendo también la mejora de la accesibilidad, el acondicionamiento de locales y los gastos vinculados a permisos y seguros de construcción.

El periodo de inversión subvencionable abarca del 1 de mayo de 2024 al 15 de septiembre de 2025, y se podrá llegar a abonar hasta el 50 por ciento del importe total presentado por los gastos e inversiones siempre que estén debidamente justificados. El plazo de solicitud se abrirá el martes hasta el 6 de octubre.