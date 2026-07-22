La Comunidad lanza la primera red digital pública para reforzar la seguridad de documentos a través de blockchain

Archivo - El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, en la clausura de la jornada Revolución de las Regiones de Datos. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid lanzará por primera vez una red digital pública para agilizar y reforzar la seguridad de documentos y trámites gracias a la puesta en marcha de la Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE), de la que ha sido informado este miércoles el Consejo de Gobierno.

Según ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, esta herramienta permitirá a ciudadanos, empresas y administraciones acreditar de forma rápida y segura documentos, identidades y trámites, facilitando su comprobación inmediata y con validez jurídica, sin depender de plataformas privadas ajenas a la Unión Europea.

Desarrollada por la Consejería de Digitalización junto a la Asociación Consorcio Red Alastria, la nueva infraestructura hará posible, entre otras aplicaciones, verificar títulos universitarios, certificados profesionales o acreditaciones laborales de forma instantánea.

También podrá utilizarse para garantizar el seguimiento y la certificación de productos a lo largo de toda su cadena de valor o para simplificar la gestión de ayudas públicas.

Además, ISBE servirá de base para la creación de nuevos servicios digitales tanto por parte de la Administración regional como del sector privado.

La plataforma será compatible con la futura Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet), que permitirá a los ciudadanos identificarse y realizar gestiones en cualquier país de la Unión Europea mediante una única identidad digital segura.

El proyecto, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), ha supuesto una inversión pública de 4,7 millones de euros y ha movilizado más de 6 millones en actividades de investigación, desarrollo e innovación.

En menos de un año ha reunido a más de 30 organizaciones, cerca de 200 profesionales y más de 90.000 horas de trabajo, dando soporte actualmente a más de una veintena de aplicaciones ya operativas.

La Comunidad de Madrid continuará promoviendo la expansión de esta red para facilitar el acceso a nuevos servicios digitales y reforzar la transformación tecnológica de la región. El objetivo es simplificar gestiones, reducir trámites administrativos y ofrecer a ciudadanos y empresas herramientas más ágiles para relacionarse con la Administración.