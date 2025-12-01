La Comunidad llama a la "tranquilidad" ante los casos de peste porcina en Cataluña y dice que se monitoriza la situación

Archivo - Un jabalí se refresca en una charca en el Zoo Aquarium de Madrid, a 12 de agosto de 2021, en Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha lanzado un mensaje de "total tranquilidad" a la ciudadanía tras la detección en España de nuevos casos de peste porcina africana, una enfermedad que desde hace más de 30 años no se detectaba en el país pero que, por ahora "no se transmite al humano".

El consejero ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en las que ha incidido en que esta enfermedad "no es una zoonosis" y por lo tanto no se transmite a los humano y tampoco supone un problema en el consumo de los productos.

Novillo ha reconocido que, por contra, sí que es una enfermedad que "afecta mucho al sector" si se confirmase que ha entrado en alguna explotación porcina del país pero que, hasta la fecha, tan solo se ha observado en jabalíes salvajes en Cataluña.

"Aquí en Madrid nos hemos puesto en contacto con las organizaciones agrarias y las asociaciones de defensa sanitaria, con todos los veterinarios para tener muy monitorizadas las 54 explotaciones porcinas que tenemos en nuestra región", ha subrayado Novillo.

Finalmente el consejero ha reconocido que está a la espera de noticias por parte del Gobierno central y que el miércoles habrá una reunión para actualizar la situación y conocer qué evolución está teniendo la enfermedad.