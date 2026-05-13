La Comunidad de Madrid abre 1.750 plazas gratuitas para que jóvenes de 8 a 14 años sean arqueólogos por un día - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado la undécima edición del programa 'Arqueólogos por un día', que ofrecerá un total de 1.750 plazas gratuitas para que jóvenes de entre 8 y 14 años puedan experimentar de primera mano la labor arqueológica.

Del total de plazas, 1.200 se destinan al público en general y 550 a centros escolares de la región, con reservas disponibles a partir de este jueves, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Hoyo de Manzanares, esta iniciativa incluida en el Plan regional de Educación Patrimonial busca acercar a los participantes y sus familias al trabajo arqueológico, enseñando de forma práctica las distintas fases y metodologías de una excavación.

El programa se desarrollará del 30 de mayo al 28 de junio en el yacimiento de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares, una aldea visigoda del siglo VII ubicada en un entorno natural protegido del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, donde los arqueólogos extraen cada año nuevos datos sobre la vida en la época.

Por otro lado, del 2 de julio al 27 de septiembre, la actividad se trasladará a la Ciudad Romana de Complutum, origen de Alcalá de Henares, una de las principales ciudades romanas del interior de España, con un foro central rodeado de edificios administrativos, religiosos y comerciales.

Durante los talleres, los asistentes realizarán desde visitas guiadas a los yacimientos hasta la excavación recreada, el tratamiento de sedimentos, documentación y etiquetado de piezas, así como fotografía y dibujo de los hallazgos.

Los participantes conocerán además cómo se localizan los restos arqueológicos, el uso de herramientas, la planificación de una excavación y la intervención de equipos multidisciplinares. Se procesarán materiales, se identificarán restos vegetales y de fauna, se simulará la restauración de cerámicas y se prepararán muestras para análisis en laboratorio, finalizando el taller con la interpretación del yacimiento en base a las evidencias encontradas.

Toda la información y las inscripciones estarán disponibles a partir del 14 de mayo en: https://www.comunidad.madrid/actividades/2026/arqueologos-di...