La Comunidad de Madrid cierra octubre con 936 trabajadores en ERTE

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores protegidos en la Comunidad de Madrid por algún tipo de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó en octubre en 936, es decir, 106 menos que en el mes anterior.

Del total registrado a cierre del décimo mes del año, 452 eran hombres y 484 mujeres, ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En octubre, los trabajadores en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) se ha situado en 796 personas, con 409 hombres y 387 mujeres.

Además, el pasado mes cerró con 140 trabajadores en ERTE por fuerza mayor (43 hombres y 97 mujeres).

En cuanto al tipo de suspensión, el último día del pasado mes había 645 personas en suspensión total en la región y 291 en suspensión parcial.

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de octubre en 13.126, de los que 3.176 estaban encuadrados en el Mecanismo RED para el sector del automóvil, 2.834 estaban en un ERTE de fuerza mayor y 7.116 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).

Dentro de las medidas de apoyo a empresas y trabajadores por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, el Consejo de Ministros acordó el pasado 23 de diciembre la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor.