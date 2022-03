La Comunidad de Madrid defiende que la Mesa de la Asamblea no puede permitir comisiones que buscan "una causa general"

Apunta que la Cámara de Cuentas, un "órgano independiente", ya hizo un informe sobre las contrataciones

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha defendido la decisión de la Mesa de la Asamblea, de tumbar la comisión de investigación sobre contratos de emergencia, al considerar que esta no puede permitir "un causa" o "inquisición general".

La Mesa de la Cámara regional rechazó el lunes la propuesta de la izquierda de poner en marcha esta comisión, donde se analizaría el contrato vinculado al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, gracias a los votos en contra del PP y la abstención de Vox. Según han informado fuentes parlamentarias, se ha denegado por defecto de forma por objeto de la comparecencia.

"La Mesa de la Asamblea no debe actuar por criterios políticos, tiene que actuar siempre por criterios jurídicos. Esa es función", ha declarado, al tiempo que ha hecho hincapié en que es en las comisiones y plenos cuando los grupos parlamentarios pueden ejercer su labor "política".

Ossorio ha explicado que este órgano parlamentario no puede "rechazar un documento porque políticamente no le interese a unos partidos" sino que tiene que actuar "conforme a derecha". En este sentido, ha hecho hincapié en que en derecho español hay una cosa "muy clara" y es que están prohibidas "las causas generales y la inquisición general".

"A mí me podrán investigar porque piensen que he hecho algo pero lo que no se puede hacer es... vamos a investigar a Enrique Ossorio por si alguna vez en su vida ha hecho algo. Eso no puede hacer", ha declarado.

Por otra parte, ha recordado que ya se ha celebrado un Pleno monográfico en noviembre sobre este asunto y allí el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernánez-Lasquetty, aportó todos los contratos y que la Cámara de Cuentas, que es un "órgano independiente", ha hecho su informe sobre los mismos.

Asimismo, ha incidido en que la Asamblea de Madrid cuenta con la comisión de investigación de vigilancia de las contrataciones y es ahí dónde deben plantearse las dudas sobre cualquier contrato para que se analice.