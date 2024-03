La Comunidad de Madrid llama a respetar la privacidad y presunción de inocencia de la pareja de Ayuso

Vuelve a censurar que el Gobierno haya puesto "toda la maquinaria" a funcionar para revelar "datos privados"



MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha hecho un llamamiento este viernes a respetar la privacidad y la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"Se trata de un asunto que nada tiene que ver con la Comunidad. Es un asunto de un particular que tiene derecho al anonimato, que tiene derecho a la presunción de inocencia y que, desde luego, tiene derecho a defenderse y que estoy convencido que es lo que ahora hará con sus propios abogados", ha señalado el portavoz del Gobierno, a preguntas de los periodistas tras un acto en la sede de su consejería.

Y es que la jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra la pareja de la presidenta.

García Martín ha pedido dejar que "esta persona particular pueda defenderse" y ha pedido respetar "su intimidad". En este sentido, ha reiterado que esto es precisamente "lo que no ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez", quien no ha dudado en poner "toda la maquinaria del Estado, incluida una ministra de Hacienda y un fiscal general", a funcionar para "revelar datos de un particular, datos privados que nunca debieron salir a la luz".

"Es un hecho muy grave que el Gobierno de Pedro Sánchez, que el Gobierno de España, ponga la maquinaria del Estado no para servir a los ciudadanos sino para atacar a los ciudadanos", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que hay que dejar "que las personas anónimas, los particulares, se puedan defender" respetando "su anonimato, su presunción de inocencia y también esa privacidad que nunca debieron de perder".