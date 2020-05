La Comunidad de Madrid quiere incluir los test masivos de Torrejón en su estrategia serológica

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que el Gobierno regional quiere incluir los test que ha adquirido el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en su estrategia serológica, tras validarlos, con el objetivo de "afrontar la epidemia".

"La idea es que los empiecen a realizar en las próximas horas pero ya junto a la Comunidad de Madrid para que los resultados estén con nosotros", ha señalado la dirigente madrileña en rueda de prensa conjunta con el vicepresidente, Ignacio Aguado, en la Real Casa de Correos. Para ello la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección de Salud Pública, está hablando con el Consistorio.

Ayuso ha incidido, además, en que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en su plan serológico con empresas y ha desvelado que otros ayuntamientos de la autonomía también han adquirido test y espera que se haga lo mismo con ellos.

De hecho, la Consejería de Sanidad regulará en una orden, en la que lleva trabajando días, todas estas iniciativas que emprendan ayuntamientos y en empresas, de cara a que se ajusten a las pautas marcadas por Salud Pública, han explicado a Europa Press fuentes de este departamento.

Diversos ayuntamientos como Alcobendas, Fuenlabrada o San Sebastián de los Reyes han solicitado hacer este tipo de estudios epidemiológicos en coordinación con los servicios sanitarios, ya sea en hospitales de referencia o centros de salud.

REVUELO CON EL ESTUDIO DE TORREJÓN

El caso más sonado es el de Torrejón que ha presentado su proyecto para realizar la toma de muestras generalizada a sus 130.000 habitantes a la Consejería de Sanidad y espera ahora la validación de esa solicitud por parte de Salud Pública.

De hecho, en redes sociales y aplicaciones de mensajería se difundió una convocatoria del citado estudio sobre test serológico adquirido por el Ayuntamiento de la localidad madrileña, a través de una analítica de sangre, para todos sus vecinos a la que se llamaría por orden alfabético en función del apellido.

De carácter voluntario aunque recomendado para toda la población con intención de conocer cuántas personas del municipio han pasado la enfermedad, este test se realizará en carpas instaladas en el recinto ferial de Torrejón.

No obstante, el Ayuntamiento ha tenido que salir al paso del revuelo generado, dado que ese cartel difundido de forma no oficial aludía a que el estudio arrancaba este miércoles, con un comunicado avisando a los vecinos de que aún no había fechas para la toma de muestras y exhortaba a la población a no acudir al recinto ferial.

Torrejón manifestaba que se comunicará a través de los canales oficiales la información "precisa y correcta, cuando la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid valide de forma inminente la realización de este estudio".

Por su parte, el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero detalló que para acometer este tipo de estudios poblacionales se requiere una validación de Salud Pública, que tiene en cuenta unos condicionantes como la calidad del test que se utilizan y quién es el director del citado estudio.

El estudio es una iniciativa propia del Consistorio. No obstante, el Hospital de Torrejón lo que ha hecho es poner en contacto al Ayuntamiento con el grupo Ribera Salud, que realizará este test.

Está programado que trabajadores externos y ajenos al centro hospitalario los que acometan dicho estudio pero se ha solicitado que se remitan los resultados a Salud Pública para volcarlos a su sistema de información.

REACCIÓN DE ALCALDES DEL PSOE

Al respecto, diversos alcaldes socialistas solicitaron a la Comunidad de Madrid explicaciones por el lanzamiento de estos test masivos y exigieron que se extendieran en toda la región. El regidor de Fuenlabrada, Javier Ayala, ofreció a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hacer un estudio similar en el municipio adquiriendo con fondos del Consistorio los test y que las pruebas se realizaran en centros de salud.

San Sebastián de los Reyes estudia también distintas fórmulas para la realización de test masivos sobre coronavirus destinados a la población del municipio con el objeto de reforzar la seguridad para las próximas fases de desescalada. Para ello, ha pedido a la Consejería el soporte técnico y profesional del Hospital Infanta Sofía.

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, perguntó mediante carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si existe un cambio de criteriorespecto a la realización de test masivos a toda la población, tras conocer que se realizará un estudio epidemiológico a los habitantes de Torrejón de Ardoz.

"No puede haber madrileños de primera y madrileños de segunda. Y si se decide un cambio en el criterio sanitario habrá que organizar la realización de test a toda la población y que sea el gobierno regional quien asuma la financiación y la realización en los centros de salud", explicó para agregar que este asunto no podía ser una "competición" entre los municipios.