La Comunidad de Madrid tacha de "ocurrencia" el 'carné digital' para limitar el acceso al porno

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha tachado este viernes de "ocurrencia" el 'carné digital' con el que el Gobierno central busca limitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos.

En declaraciones a los periodistas, en la sede de su consejería, ha incidido en que hay muchos contenidos que los menores "no deberían de consumir", no solo de pornografía sino también violentos, pero cree que el modelo que hay que seguir no es el que se plantea.

"Creo que la aproximación no es acertada", ha apuntado, al tiempo que ha criticado que ni siquiera hayan hablado con las comunidades autónomas para abrir el debate.

Además, ha recordado que las webs que hay en España "representan un número ínfimo del volumen que hay a nivel global", por lo que cree que quien debe regular sobre esta cuestión es la Unión Europea. Considera que "una cosa no coordinada con el resto de países es un error".

A su parecer, con la propuesta se está "estigmatizando a la población" y sesgando "solo a un contenido concreto". López-Valverde ha admitido que hay "un problema" con ciertos contenidos que llegan a los menores y hay que controlarlo pero apuesta por abordarlo desde todos los frentes y desde una perspectiva más amplia.

VERIFICACIÓN DE EDAD

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha comparado hoy el sistema de verificación edad para acceder a contenidos para adultos incluido en la app 'Cartera Digital' con "aceptar las 'cookies'" de las páginas web y ha pedido a los adultos aceptar la "pequeña actuación" que es un clic para poder tener eficacia en algo "extraordinariamente preocupante".

"¿Cuántas veces cuando entramos nosotros en una página web nos piden que aceptemos o no las 'cookies'? Pues es un poco eso. Estamos acostumbrados a dar pequeñas clics en un momento determinado, pequeñas actuaciones en nuestra navegación por Internet y aquí simplemente estamos pidiendo algo de ese tenor. A cambio, igual podemos ser muy eficaces en algo que es extraordinariamente preocupante y que tenemos que evitar", ha concluido.

Antes de participar en los Cursos de Verano de El Escorial, el ministro ha precisado no obstante que puede "entender" la preocupación por el anonimato y la protección de la identidad de los adultos, siendo un factor que está "totalmente asimilado con la solución".