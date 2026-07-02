La Comunidad de Madrid trabaja para incorporar a Sebastián Yatra a la programación de la Hispanidad 2026

Archivo - El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra durante su concierto en el Movistar Arena, a 27 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid trabaja para incorporar al cantante colombiano Sebastián Yatra a la programación de Hispanidad 2026, con un concierto previsto para el próximo 10 de octubre en la Plaza de España de la capital.

El contrato, aún pendiente de adjudicación, tiene un presupuesto base de licitación de 429.998,97 euros, IVA incluido, según consta en el Portal de Contratación Pública regional.

El expediente, consultado por Europa Press, contempla la exhibición del concierto de Sebastián Yatra con motivo de Hispanidad 2026 y se articula con Kamadaya Entertainment Corp., sociedad que figura en la memoria justificativa como titular de la exclusividad de la exhibición artística.

Yatra, nacido en Medellín en 1994, saltó a la fama en 2016 con 'Traicionera' y ha triufado entre el público con temas como 'No hay nadie más', 'Cristina' o 'Tacones Rojos'. El cantante ha recibido premios como el Latin Grammy y ha participado en la película de Disney 'Encanto' interpretando 'Dos Oruguitas', nominada al Oscar de Mejor Canción Original.

La edición anterior de la Hispanidad, que este año contará con Estados Unidos como país invitado, cerró con un récord de asistencia de más de 900.000 personas a las más de 200 actividades en 70 espacios, bajo el lema 'Todos los acentos caben en Madrid'.