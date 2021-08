La Comunidad mantendrá las extraescolares el próximo curso al comprender las dificultades de las familias en conciliar

Augura un curso "prácticamente" normal pero insiste en que hay que ser prudentes

La Comunidad de Madrid mantendrá las extraescolares el próximo curso escolar siempre y cuando se puedan mantener las medidas sanitarias aplicadas el anterior año al comprender las dificultades de las familias madrileñas en conciliar.

En una entrevista en Esradio, recogida por Europa Press, el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha hablado de la reunión que mantuvieron ayer las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación para analizar el inicio del curso escolar.

En la reunión se acordaron una serie de medidas que marcarán el curso escolar 2021/22 como la mascarilla obligatoria a partir de alumnos con seis años de edad, la figura del coordinador Covid-19 o la desinfección.

También se abordaron medidas organizativas para facilitar la separación entre el alumnado, la utilización de los espacios al aire libre, el establecimiento de entradas escalonadas por puertas diferenciadas o la reducción al mínimo de los desplazamientos de alumnos.

El titular regional de Educación ha señalado que no esperaba de antemano que el encuentro con la ministra Pilar Alegría fuera fructífero dado que el único orden del día era tratar el regreso a las aulas "sin ruegos ni preguntas", teniendo en cuenta que las CCAA ya cuentan con dos documentos con esos parámetros, de mayo y de junio, que analiza precisamente este asunto.

"Me alucinó porque se podría haber hablado de algo nuevo e interesante. Me dio pena la consejera de Canarias que viajó para que te digan lo bien que se hizo el curso el año pasado. Yo saqué el tema del currículum y fui el único que sacó algo novedoso", ha explicado.

En el encuentro, Ossorio reclamó medidas como la introducción del criterio de vacunación en el sistema de semáforos de la situación de riesgo sanitario, que actualmente no está contemplado y "están totalmente desfasados".

En cuanto al regreso a las aulas, ha subrayado que la clave es que se volverá con "la máxima presencialidad" de todos los alumnos, ya que es un punto importante para todos. Además, se van a replicar todas las medidas exitosas implantadas el pasado curso como la ventilación cruzada, las mascarillas, y los grupos burbujas que "dieron tan buen resultado".

"Todas las medidas se repiten y confiamos en que, con las vacunas, sea un curso prácticamente normal" pero ha insistido el consejero madrileño en que hay que ser prudentes porque "el Covid siempre da sorpresas".

En este punto, ha recordado que este año los padres y los docentes están vacunados y se estima tener al 95% de los jóvenes de 12 a 15 años vacunados con una dosis para el inicio del curso.

Respecto al currículum de Infantil y Primaria, Ossorio ha señalado que sacó ayer su oposición en la reunión y pidió que se retirasen los textos remitidos a las comunidades.

"Te dan ganas de reirá. Se pone el énfasis en algunas cuestiones y se olvidan otras importantes. La ministra me dijo que no utilizáramos los titulares en política pero es que esos titulares son verdad. Me encantaría que fuera fantástico pero no lo es. Y hay que tirar dos millones de libros. No puede ser que se olviden de la regla del 3 y se hable de perspectiva de genero en geometría", ha criticado.