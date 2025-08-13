La Comunidad mantiene el nivel 1 de precaución la alerta por calor ante la caída de temperaturas

Dos personas se protegen del sol con una sombrilla en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene este miércoles el nivel 1 de precaución la alerta por altas temperaturas en la zona centro y sur de la región ante la previsión de la caída de los termómetros de cara a los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactiva los avisos por calor para este miércoles en gran parte de la Comunidad de Madrid excepto en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, que permanecerán en nivel amarillo con valores de 36ºC. Además, también habrá otro aviso de nivel amarillo por tormentas en la Sierra.

Según el Boletín de Olas de Calor de la Comunidad de Madrid, de cara a la jornada de este miércoles se espera que los termómetros lleguen a 36,5º en el área metropolitana y Henares y 36,3º en Sur, Vegas y Oeste.

El mercurio subirá hasta los 37,7º el jueves en la zona metropolitana y del Henares, según el Boletín, y marcará máximas de 36,8º en Sur, Vegas y Oeste. El viernes los termómetros volverán a subir ligeramente hasta los 38,6º en zona metropolitana y del Henares y hasta los 37,8º en Sur, Vegas y Oeste.

Por su lado, en las zonas de la Sierra estará vigente el nivel de normalidad, con máximas de 32,3º para este miércoles, de 34,1º para el jueves y de 35,1º para el viernes.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor, operativo hasta el próximo 15 de septiembre con el objetivo de reducir al máximo las consecuencias de las altas temperaturas en la población más vulnerable como personas mayores, bebés, población infantil y enfermos crónicos.

RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA HIDRATACIÓN

Desde el departamento que dirige Fátima Matute se recuerda la importancia de mantener una hidratación adecuada con la ingesta de abundantes líquidos y el consumo de alimentos ricos en agua como fruta, ensaladas o gazpacho, entre otros.

Esta recomendación resulta especialmente importante para las personas mayores, que deben beber al menos dos litros de agua al día, incluso aunque no tengan sed, pues es muy frecuente que tengan disminuida la necesidad de hacerlo.

En general, es aconsejable no realizar ejercicio físico durante las horas más calurosas del día, procurando llevar prendas de tejidos naturales, ligeros y de colores claros y no exponerse innecesariamente al sol durante las horas de máxima intensidad.

Los expertos insisten en que nunca se deje a una persona en un vehículo expuesto al sol, y que se esté pendiente de familiares, vecinos y personas vulnerables, especialmente si viven solas.

Además, se recuerda que en caso de que se esté tomando algún medicamento de manera habitual conviene consultar con el médico o farmacéutico por si fuera necesario ajustar las dosis. Ante emergencias causadas por el calor, se recomienda contactar con el 112.

CANALES DE INFORMACIÓN Y TRES NIVELES DE RIESGO

El Plan cuenta con diversos canales para enviar información a los profesionales sanitarios, servicios sociales y población en general sobre el nivel de riesgo durante el periodo estival.

Está conformado por una Comisión Técnica de Coordinación, presidida por Salud Pública, en la que participan técnicos de la Comunidad de Madrid procedentes de los servicios sanitarios, sociales, Protección Civil, Deportes y otras instituciones como el Ayuntamiento de la capital.

Además, cuenta con tres niveles de riesgo para cada una de las tres zonas isoclimáticas de la región: Zona Sierra de Madrid (con temperatura umbral de 34,1º), Zona Metropolitana y del Henares (35,9º), y Zona Sur, Vegas y Oeste (35,3º). El umbral de disparo de mortalidad se estable en 35,6°.

El Riesgo 0 o Normalidad, representado por un sol verde; el Riesgo 1 o Precaución, identificado por un sol amarillo, cuando existe un riesgo para la salud de la población más vulnerable a las altas temperaturas.

En este caso se informa a la red sanitaria y a las diferentes instituciones responsables de la intervención --servicios sociales, ayuntamientos, etcétera-- con objeto de reforzar las medidas de prevención.

Finalmente, el Riesgo 2 o Alto Riesgo, simbolizado por un sol rojo, contempla temperaturas con potenciales efectos graves para la salud, con un aumento manifiesto de la mortalidad en población vulnerable.

En esta ocasión se comunica la situación a la red sanitaria y a las diferentes instituciones con competencia en servicios sociales, precisando intervención directa sobre la población vulnerable.

Las personas interesadas en recibir las alertas de calor pueden suscribirse a la recepción mensajes SMS enviando por su teléfono móvil el texto ALTACALOR al 217035. También, pueden abonarse al servicio de información en el enlace Temperaturas Extremas y Salud para recibir por correo electrónico el Boletín de información y mensajes SMS.