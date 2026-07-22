La Comunidad mantiene el nivel de "riesgo alto" por calor ante temperaturas que alcanzarán los 40º este miércoles

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días que apunta a temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en la jornada de este miércoles en el área Sur, Vegas y Oeste.

En concreto, se ha activado en toda la región el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor', que tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños.

Según el último boletín, para este miércoles las máximas previstas serán de 39,3°C en la zona Sur, Vegas y Oeste, hasta llegar a los 40ºC en algunos puntos; de 38,9ºC en Metropolitana y Henares, y de 37,2°C en la Sierra, por lo que se activa la alerta naranja por altas temperaturas de 13 a 20 horas.

CONSEJOS FRENTE AL CALOR

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, para mantener una correcta hidratación, al tiempo que aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, se aconseja proteger la vivienda del calor mediante el cierre de persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas, así como optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

Igualmente, se insiste en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar para prevenir insolaciones y cáncer de piel. También se a la prudencia para evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor. En el caso de personas en tratamiento médico, recomiendan acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Además, se remarca la importancia de extremar las precauciones en bebés y niños pequeños, así como de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales.