La Comunidad pedirá a centros educativos que identifiquen actividades "perdidas" por la huelga para reorganizar el curso

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'La profe luchando también está enseñando' durante una concentración de la comunidad educativa, frente a la Consejería de Educación, a 5 de noviembre de 2026, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado que pedirá a los centros educativos de la región que identifiquen las actividades "perdidas" por la huelga indefinida en educación para reorganizar el curso.

Así lo ha explicado este viernes en un desayuno informativo en la capital, en el que ha desgranado las instrucciones que remitirá a los centros con medidas para ayudar a los equipos directivos a trabajar con los estudiantes que se hayan podido ver afectados por los paros y las horas perdidas de clase.

A su llegada, unos 40 manifestantes por la educación pública en huelga indefinida se han concentrado a las puertas del Hotel Palace, donde se celebraba el desayuno informativo, el grito de 'Zarzalejo siéntate', 'Toma el té con el comité' o 'Nosotras luchando y tú desayunando' ataviados con camisetas verdes y con un cartel en el que se podía leer 'Negociación ya'.

En su intervención, la consejera ha indicado que van a enviar a los centros una instrucción de refuerzo educativo para que cada centro identifique "con precisión qué actividad lectiva ha perdido cada grupo y cada materia".

"Y a partir de ahí, reorganice lo que queda de curso, dando prioridad a los aprendizajes esenciales", ha trasladado Zarzalejo, quien ha dado a conocer también que habrá planes específicos de refuerzo para quienes acumulen "mayor retraso" así como tutorías y orientación académica.

"Porque las horas perdidas no vuelven, pero sí podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ningún alumno pague las consecuencias de esta huelga injusta, irresponsable e innecesaria", ha valorado.

Zarzalejo ha señalado que no se va a sentar con quien "manosea la educación para sacar rédito político sindical" y con quien "no quiere escuchar, ni entender, ni negociar" sino que solo busca "quebrar el sistema educativo madrileño".

"Eso no es negociar, es pedir lo imposible para mantener el relato político. Sinceramente a nosotros nos corresponde otra cosa, nos corresponde gestionar un presupuesto muy real de 7.740 millones de euros", ha defendido.

GARANTIZAR LA "NEUTRALIDAD" INSTITUCIONAL

Por otro lado, ha afirmado que van a garantizar la "neutralidad institucional y docente" en los centros públicos porque estos tienen que ser "un espacio de todos" y un aula no puede "convertirse en un mitin.

En esta línea, ha expresado que una tutoría "no puede utilizarse para trasladar consignas políticas" a los alumnos o para animarles a acudir a una manifestación.

Este mismo viernes se presentará al comité de huelga la nueva orden de servicios mínimos que se llevó a Consejo de Gobierno y que buscaba garantizar la continuidad de la actividad lectiva y reforzará la atención al alumnado de 2º de Bachillerato.

Tal y como ha señalado la consejera, la modificación de la orden persigue el objetivo "claro" de que la prolongación de la huelga educativa "no acabe comprometiendo" el aprendizaje, la evaluación, la promoción o la titulación de los alumnos.

"Y vamos a prestar una atención especial al segundo curso de Bachillerato, porque estos alumnos tienen la PAU al final de curso, se están jugando su entrada en la universidad y desde luego no podemos permitir que lleguen a esa prueba habiendo perdido una parte importante de sus clases", ha criticado.

Por otro lado, la líder educativa madrileña ha cargado contra un Gobierno de la nación que utiliza a los profesores "de palmeros en sus mítines" mientras no ha impulsado la negociación del convenio colectivo a nivel nacional que regula "los salarios de las educadoras infantiles".

Además, ha señalado que se trata de un Gobierno que anuncia planes "pero que después no ejecuta" y que ha incumplido "todas las promesas educativos" llegando a "hablar de guetos para eliminar la educación especial".