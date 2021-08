La Comunidad pide a Educación más recursos económicos y traslada su malestar por el currículo de Infantil y Primaria

El curso será presencial y la región contará con 3.000 profesores y especialistas de refuerzo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha subrayado este miércoles que planteará al Ministerio de Pilar Alegría una serie de mejoras de cara al curso escolar que arranca en septiembre relativas a la aportación de recursos por parte del Gobierno central, el currículo en Infantil y Primaria o la introducción del concepto vacunación en el sistema de semáforos sobre la situación de riesgo.

En declaraciones previas a la entrada de la Conferencia Sectorial del ramo que reúne a Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, el consejero ha lamentado que no se sepa el contenido de la reunión, ante la ausencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros del ramo, por lo que el documento del Ministerio que rige el comienzo del curso no se puede modificar.

"No sé de qué va a tratar la reunión, no nos han mandando ningún papel y por lo tanto yo voy a escuchar atentamente porque igual desde el Ministerio nos hacen alguna propuesta muy interesante y también a los compañeros porque siempre se aprende de lo que hacen otras Comunidades. Venimos sin saber de qué vamos a hablar hoy", ha resumido el titular de Educación madrileño.

En cualquier caso, ha subrayado que en la reunión la Comunidad defenderá una serie de medidas que pasan por el incremento de recursos por parte del Gobierno central, diferenciados de los fondos europeos, para planificar el próximo curso 2021/2022. "En el año 2020 el Gobierno nos dio unos recursos que fueron sinceramente muy bienvenidos y que fueron utilizados por todas las Comunidades Autónomas para iniciar el curso 2020/2021 de la manera mejor posible y salió muy bien el curso. Estos gastos se siguen produciendo. En la pasada sesión me dijeron que para ello estaban los fondos europeos; pero los fondos europeos no están para la limpieza en los centros ni para las mascarillas o geles sino para otras cuestiones", ha explicado.

Igualmente, reclamará aspectos sobre el currículo de Infantil y Primaria planteado por el Ministerio este verano ante la "preocupación" que se ha apreciado en la sociedad, "con una rebaja de los conocimientos y un sesgo ideológico que todos deberíamos apartar de las escuelas".

INCLUIR VACUNACIÓN EN EL SISTEMA DE SEMÁFOROS

Otro de los asuntos que planteará será el de incluir el concepto vacunación en el sistema de semáforos de la situación de riesgo sanitario, que actualmente no está contemplado y "están totalmente desfasados".

En la Comunidad de Madrid los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso, siempre que la situación epidemiológica lo permita, la enseñanza será presencial y la distancia de, al menos, 1,5 metros. "Desde que el pasado 23 de junio hizo las instrucciones del inicio de curso, nos planteamos un curso presencial", ha subrayado el consejero.

En cualquier caso, ha explicado que si la incidencia del Covid-19 tuviera una evolución "desconocida, que no esperamos" se podría plantear la semipresencialidad o confinamiento. "Pero estamos hablando de algo absolutamente excepcional y que no va a suceder porque estamos en unos niveles de vacunación tanto del conjunto de la población como entre los 12 y 19 años que no pensamos que sea así", ha apostillado.

En esta línea, ha recordado que en la Comunidad cuentan con una dosis al 85% de la población y con las dos dosis, el 74%, y que la previsión es que la tercera semana de septiembre sea del 90% y, para mayores de 12 años, del 95% al inicio del curso (a día de hoy el 54% cuenta con una dosis y el 17% con la pauta completa).

En cuanto a las ratios, el consejero ha recordado que la propuesta del Ministerio contempla volver a las ratios previas a la pandemia. "Lo que hemos hecho es, en vez de desdoblar las aulas como el año pasado, es que la contratación de profesores se centre en el refuerzo. Hemos contratado 3.000 profesores, orientadores, maestros y profesores especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, así como personal administrativo para que los profesores tengan menos papeleo", ha destacado.