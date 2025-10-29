La Comunidad pide medidas cautelares para "defender" la Real Casa de Correos tras su declaración como Lugar de Memoria

Archivo - La fachada de la Real Casa de Correos se ilumina de rojo por el Día Mundial de la Hemofilia - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este miércoles de que la Comunidad de Madrid ha pedido medidas cautelares a la Audiencia Nacional (AN) para "defender" la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras su declaración como Lugar de Memoria Democrática.

"Hemos pedido a la Audiencia Nacional las correspondientes medidas cautelares en defensa del interés de esta institución y también en defensa del interés general de todos los madrileños", ha detallado el consejero en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha señalado que el pasado viernes presentaron el recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional ante "la decisión sectaria del Gobierno" central de declarar esta casa, la Real Casa de Correos, como Lugar de Memoria Democrática, "con un expediente que ya había caducado".

"Por tanto, después de más de un año de su incoación, una vez que el expediente había caducado, no era posible resolverlo en el sentido que lo hizo el gobierno central", ha insistido el también portavoz del Gobierno autonómico.

En la misma línea, ha insistido en que es un expediente "contrario a la historia", tal y como asegura que acredita la Real Academia de la Historia, que vincula esta inmueble especialmente con la Ilustración.

"Por tanto, tratar de vincularlo con una pequeña parte de su historia, de una historia que es muy dilatada, de más de 250 años, no responde más que a un intento sectario, una vez más, de manosear a esta institución", ha reprochado el consejero.