La Comunidad pide a Pedro Sánchez atender a "la marea de batas blancas" en huelga y asumir la gestión del Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atienda a "la marea de batas blancas" de los médicos en huelga indefinida intermitente y asumir en persona la gestión del Estatuto Marco ante una ministra de Sanidad "inhabilitada".

En declaraciones en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la consejera madrileña ha insistido en la "nefasta" gestión de la ministra del ramo, Mónica García, que ha derivado en una huelga a nivel nacional de médicos y facultativos con una semana de paros al mes desde febrero y ha exhortado al jefe del Ejecutivo central a ser él ahora "el interlocutor" con el Comité de Huelga, "porque está en su mesa el problema que le ha puesto" la titular de Sanidad.

"Es lamentable la nefasta labor del Ministerio de Sanidad, con la ministra Mónica García a la cabeza, que ha conseguido que exista una marea de batas blancas contra Pedro Sánchez, contra el Gobierno, porque ya esos médicos, tanto en formación como especialistas, no la consideran una interlocutora válida", ha remarcado.

En este sentido, ha apostado por un plan coordinado con las Comunidades Autónomas, algo que de momento el Gobierno central "no ha hecho". "Nosotros desde el minuto uno hemos hecho un diagnóstico de lo que ocurría y le hemos dado una receta a la ministra, todas las Comunidades Autónomas, independientemente del color político, de lo que había que hacer", ha recalcado.

En su opinión, ese es el mayor pacto político que se puede hacer, en referencia a los sindicatos que este miércoles instaron a los partidos políticos a remar juntos en busca de una solución. "¿Qué más pacto político puede ser ese que el que todas las comunidades autónomas estuviéramos de acuerdo en que nos teníamos que sentar y hacer las cosas bien con rigor técnico?", ha lanzado Matute.

En la misma línea, ha reclamado que, aunque la reforma del Estatuto Marco era necesaria, se retire el borrador "lesivo y regresivo" y se negocie uno nuevo, manteniendo los avances para el resto de categorías pero que cuente también con "aquellos que no están de acuerdo" como los médicos y facultativos.

Así, ha insistido en un análisis del Sistema Nacional de Salud (SNS), una memoria económica finalista y una de viabilidad técnica y jurídica. "Desde luego, se puede reformar alguna legislación, que es lo que se reclaman --los médicos-- en este caso. Y si lo han hecho con las leyes de amnistía para sacar a etarras a la calle, ¿cómo no pueden hacerlo para los médicos que salvan vidas y sin confrontar nunca ninguna categoría profesional?", ha apuntado.