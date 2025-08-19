La Comunidad pide precaución ante la masa de aire africano que estará este martes sobre la región

Archivo - Vista de Madrid desde el parque de las Siete Tetas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha pedido precaución este martes ante la presencia de una masa de aire africano con concentraciones de polvo en suspensión que afecta a la calidad del aire y a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables.

Según la información facilitada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante esta jornada podrían registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 10 y 50 microgramos/metro cúbico.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha recomendado no realizar ejercicio intenso al aire libre y limitar las estancias en exteriores, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, en mujeres embarazadas, niños con menos de 6 años y mayores de 65 años.

En casos de especial sensibilidad, se aconseja utilizar mascarillas FFP2, mantenerse bien hidratado y aprovechar las primeras horas de la mañana o de la noche para la ventilación del domicilio.

"La llegada de masas de aire africano puede traer consigo polvo en suspensión, lo que aumenta el nivel de contaminación o puede producir un aumento de la irritación de las vías respiratorias y una mayor sensibilidad a las infecciones", ha apuntado Andradas.

En casos de dificultad respiratoria, tos intensa o dolor en el pecho, el Gobierno regional ha recomendado acudir a un centro de salud especialmente si se tienen enfermedades respiratorias.