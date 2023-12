La Comunidad pide "tranquilidad" a los madrileños porque la incidencia de la gripe y Covid-19 "no ha aumentado"

"Si una persona tiene síntomas respiratorios, debe evitar esa transmisión con mascarillas y lavado de manos", recuerda



MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha pedido "tranquilidad" a los madrileños porque la incidencia de la gripe y la Covid-19 "no ha aumentado" con respecto a otros años y ha recordado que "es habitual en esta época que haya infecciones respiratorios".

Así lo ha manifestado este viernes tras visitar el Centro de Salud Tres Cantos, donde ha recordado que "siempre que hay un pico de infecciones respiratorias hay que estar atentos", pero ha subrayado que "la gravedad de los virus respiratorios tampoco ha aumentado".

"Tenemos que cuidar a nuestros mayores por otras enfermedades que tienen. Quiero tranquilizar a la población porque no hay una alarma de un virus extraño que esté produciendo más síntomas de los que tenemos de forma habitual en esta época", ha explicado a los medios de comunicación.

No obstante, Matute ha solicitado a los madrileños que "si tiene síntomas respiratorios, debe proteger a sus seres queridos y evitar esa transmisión aplicando medidas como mascarillas y lavado de manos, sobre todo cuando hay personas vulnerables".

Preguntada por la situación en las urgencias, la consejera ha admitido que "hay un incremento de la frecuentación de las urgencias, subiendo de 400 pacientes a 600", pero ha aseverado que "la Comunidad ha reforzado el personal destinado a estos servicios de urgencia hospitalaria y extrahospitalaria".

"NO HAY COLAPSO EN HOSPITALES"

"Aunque haya picos, no hay colapso en cuanto a ingresar a la gente. El mayor indicador es que no ha habido que suspender la actividad programada de ningún tipo en los hospitales. Sí que es cierto que la gente puede acudir en franjas horarias con mayor frecuentación o mayor número que en otras épocas del año, pero eso no significa que haya un desbordamiento", ha defendido.

Por otro lado, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha detallado que la incidencia de gripe en la región es de 170 casos por 100.000 habitantes y que se prevé que el pico máximo sea en la Semana de Reyes. En cuanto a la Covid-19, Matute ha señalado que "sigue con su incidencia normal y que no ha aumentado respecto a otras semanas".

"Al tener lugar más eventos sociales, lo que aumenta la transmisión, pedimos a la población que tenga cuidado y que no se junte con otras personas si tiene síntomas", ha reiterado la consejera.