Comunidad rechazó 580 solicitudes de ayuda directa de apoyo a la maternidad en la 2ª mitad de 2024, un 2,4% del total

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid rechazó 580 solicitudes de madres que pidieron la ayuda económica a la natalidad de 14.500 euros durante la segunda mitad de 2024.

Esta cifra, publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del 26 de junio en respuesta a una pregunta de la diputada de Más Madrid Diana Paredes, supone el 2,4% del total de las ayudas entregadas desde que comenzó el proyecto en enero de 2022, que ascienden a 23.615, según datos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

En concreto, en el tercer trimestre del año anterior se rechazaron 348 peticiones, mientras que en el cuarto trimestre, la cifra fue de 232.

Aunque en la pregunta de la diputada de Más Madrid se pedía un desglose por meses y por el motivo del rechazo de la solicitud, el Gobierno regional únicamente disponía de la información desagregada por trimestres y sin la causa concreta.

Estas cuantías económicas se ofrecen a madres de hasta 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros. Se pueden pedir desde el quinto mes del embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años. En total, desde que comenzaron a entregarse en enero de 2022, se han abonado 256 millones de euros por este concepto, según Asuntos Sociales.

El rechazo de algunas de las solicitudes, según defiende la Consejería, se debe a que algunas de las demandantes no cumplen con los requisitos para acceder a la prestación.

LÍNEA DE ATENCIÓN A LA MATERNIDAD

Por otra parte, la línea telefónica gratuita de atención a la maternidad ha atendido a una media de 2.100 personas al año desde 2019, según se recoge también en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid en respuesta a la pregunta de la diputada de Más Madrid.

El año en el que más atendió fue 2020, coincidiendo con la pandemia de covid-19, con una cifra que ascendió hasta las 3.153. En cambio, en 2022 se registraron 1.386 llamadas.

Así, la progresión durante los últimos cinco años ha sido irregular, ya que en 2019 se recibieron 1.412 llamadas; en 2020, 3.153; en 2021, 2.035; en 2022, 1.386; y en 2023, 2.568.