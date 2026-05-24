La Comunidad reconoce que habrá "penalizaciones" en la movilidad con la visita del Papa y pide usar transporte público

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadouniden - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reconocido que habrá "penalizaciones" en la movilidad durante la visita del Papa León XIV y ha pedido a los madrileños usar transporte público.

Lo ha expresado este domingo a los medios de comunicación desde el Palacio del Infante Don Luis, donde ha destacado que el Gobierno regional está "muy contento, feliz y agradecido" de que venga a la capital de España.

"Estamos trabajando todas las consejerías de una manera transversal para intentar que todo salga y funcione bien. En cuanto al transporte, desde luego tenemos una serie de planes de movilidad específicos realizados por el Consorcio Regional de Transportes y con otras administraciones públicas, especialmente con el Ayuntamiento de Madrid", ha detallado.

En esta línea, ha reconocido que los madrileños "van a notar" durante los días de la visita del Papa León XIV "ciertas penalizaciones" en cuanto a la movilidad de los ciudadanos, por lo que ha pedido "paciencia y colaboración".

"Les pido que utilicen el transporte público, que tenemos uno de los mejores transportes públicos del mundo. Que lo hagamos de una manera positiva y sobre todo con muchas ganas de disfrutar de la visita del Santo Padre a Madrid", ha defendido.

PIDE COLABORACIÓN

Rodrigo ha señalado que espera que la región le reciba "con mucha alegría e ilusión". Ha añadido que habrá cortes de tráfico desde este lunes en el eje de Castellana-Recoletos, pero que intentarán "por todos los medios" que afecte "lo menos posible" a la movilidad.

"Sí que pido la colaboración y la participación ciudadana y, desde luego, de una manera alegre, sobre todo porque el resultado es que va a estar con nosotros el Santo Padre. Yo creo que tenemos que intentar ser un poco positivos en estas aspecto y ser participativos a la hora de esos problemas que van a surgir", ha apuntado.

Considera Rodrigo que para que vengan grandes eventos a la ciudad de Madrid o a la región de Madrid, como la Fórmula 1, los madrileños "tienen que participar también y disfrutar porque están poniendo a la ciudad y a la región a nivel internacional en el punto de mira".

"Yo creo que eso es positivo. Va a haber una repercusión económica porque vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un montón de eventos. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo en términos generales y lo tenemos que hacer juntos", ha insistido.