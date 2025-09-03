La Comunidad recuerda que mejoró la seguridad de los centros de menores pero son de régimen abierto

Agentes de la Policía Nacional acordonan el centro de Primera Acogida de Hortaleza, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recordado este miércoles que se ha mejorado la seguridad de todos los centros que acogen a menores extranjeros no acompañados pero ha subrayado que se trata de centros de régimen abierto.

"Estos centros no son de régimen cerrado, son de régimen abierto, y por tanto no se puede retener, si no tienes una medida judicial, a estos menores. Esa es la realidad", ha afirmado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha expresado así después de que agentes de la Policía Nacional detuvieran el domingo a un menor de origen marroquí por una presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza.

Sí que pueden salir, sin embargo, los menores que se encuentran en centros de la Agencia Madrileña de Reinserción del Menor, que dependen de la Consejería de Presidencia, porque se encuentran régimen abierto, ha señalado García Martín.

Además, ha recordado que ya son 37 los expedientes de menores no acompañados que han sido trasladados a la Delegación del Gobierno para que inicie ese procedimiento de vuelta a su país por reagrupación.

A ello, se suma que hoy mismo la propia Comisión Técnica de Evaluación está analizando nueve expedientes más, entre ellos el expediente del presunto agresor sexual del domingo, tal y como ya informó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien reconoció que el Gobierno regional ha detectado un perfil de menores migrantes "más complicados" y con mayor dificultad para la adaptación y la convivencia.

García Martín ha vuelto a hacer alusión a la actitud "irresponsable" del Gobierno de España con los menores y las personas migrantes ya que "no está haciendo nada para evitar el caos migratorio" que vive España.