La Comunidad refuerza el programa Mi Primera Vivienda para llegar a más familias: el precio máximo sube a 425.000 euros

Archivo - Archivo.- Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de una vivienda - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reforzado el programa 'Mi Primera Vivienda' con el objetivo de ampliar el número de familias que puedan beneficiarse del mismo, con novedades como elevar el precio máximo de los inmuebles subvencionables de 390.000 a 425.000 euros, adaptándolo al aumento del coste de la vida.

El programa busca facilitar facilitar el acceso a la adquisición de la primera vivienda en régimen de propiedad a personas y familias que, siendo solventes, no disponen del ahorro previo necesario para la formalización de una hipoteca, mediante el establecimiento de un marco de colaboración con entidades financieras que permita incrementar los porcentajes de financiación

Entre otras novedades, el Gobierno regional ya había anunciado la ampliación de la edad máxima de los solicitantes hasta los 50 años y otras condiciones como permitir la participación de familias con hijos menores sin límite de edad, colectivo que se une a otros que ya figuraban como las familias numerosas, monoparentales o aquellas que hayan tenido o adoptado un hijo recientemente.

Con el objetivo de ampliar todavía más el número de familias madrileñas que pueden beneficiarse de esta medida, en un contexto marcado por el encarecimiento del precio de la vida, ahora el Ejecutivo ha elevado el precio máximo de los inmuebles subvencionables de 390.000 a 425.000 euros, adaptándolo al aumento del coste de la vida.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha publicado este lunes en el Portal de Transparencia para su consulta pública el proyecto de orden por la que se regula este programa y que introduce modificaciones para ampliar su acceso y mejorar su operativa. Se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 12 de mayo.

Asimismo, se flexibilizan los requisitos laborales, se amplía a cinco años el periodo obligatorio de destino a vivienda habitual y se precisan nuevos supuestos en los que no se considera titularidad previa de otra vivienda. El texto también amplía el número de entidades financieras que pueden adherirse al programa, mejora los mecanismos de gestión y redistribución de fondos y fija en dos años la vigencia de los convenios de colaboración, según la documentación consultada por Europa Press.

Desde el Gobierno regional recalcan que esta medida permitirá ampliar la oferta disponible y facilitar el acceso a la primera vivienda en propiedad, un elemento que considera "clave" tanto para la emancipación juvenil como para la formación de las familias y por lo que, por tanto, ve "prioritario eliminar barreras de entrada en el actual escenario económico".

El programa se articula mediante acuerdos con nueve entidades financieras, que permiten elevar la financiación hipotecaria hasta el 100%. Para 2026, la inversión prevista asciende a 25 millones de euros, mientras que la inversión total desde la puesta en marcha del programa alcanza ya los 111 millones de euros, distribuidos en 18 millones entre 2022 y 2023, y 25 millones anuales en 2024, 2025 y 2026, según los datos facilitados por la Comunidad.

Hasta el momento, con datos hasta el 28 de febrero de 2025, se han concedido 4.601 hipotecas, de las cuales 4.181 ya han sido formalizadas, beneficiando a un total de 6.974 personas. En estas operaciones, la Comunidad de Madrid ha actuado como avalista, facilitando el acceso a la financiación a jóvenes con capacidad de pago, pero sin ahorro suficiente para afrontar la entrada inicial.

Con este tipo de iniciativas, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se reafirma su apuesta por políticas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y a aumentar la oferta disponible, "en un contexto de precios al alza que exige respuestas eficaces".