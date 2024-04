La Comunidad reitera que no declarará zonas tensionadas: "Ningún municipio tendrá una respuesta afirmativa"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reiterado que el Gobierno autonómico no declarará zonas tensionadas en la región y ha asegurado que "ningún municipio que haga esta petición tendrá una respuesta afirmativa".

Así lo ha indicado este miércoles a los medios de comunicación antes de firmar dos convenios con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para la rehabilitación de inmuebles en los municipios de Pozuelo de Alarcón y Torres de la Alameda.

"Ya lo hemos dicho, no vamos a declarar zonas tensionadas y no vamos a limitar los precios porque sabemos que no ha funcionado en muchas capitales europeas, al igual que en Barcelona. Ningún municipio que nos solicite le vamos a contestar de forma afirmativa", ha aseverado.

Ayer el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, reclamaba a las comunidades autónomas que sean "respetuosas con la autonomía" de los ayuntamientos que pidan ser declarados zona tensionada.

Según explicó, estas administraciones locales saben "qué está pasando con sus ciudadanos" y pueden escucharlos más que desde la comunidad autónoma. "Debe primar el interés municipal, el interés ciudadano, y no el interés político de algunos responsables de la Comunidad de Madrid", expuso.

Para el secretario de Estado el Ejecutivo regional madrileño debería "reflexionar" porque en la Comunidad de Madrid hay "muchas zonas tensionadas y mucho incremento especulativo del precio del alquiler". Apostilló que no puede "seguir sin escuchar" a los consistorios como Alcorcón, Getafe o Fuenlabrada que han pedido implementar las zonas tensionadas y que "los madrileños no tengan que pagar las cantidades que están pagando por el alquiler".

"El mercado del alquiler es un mercado que no se autorregula, es un mercado que necesita de la acción de los poderes públicos, sobre todo para que los ciudadanos puedan tener viviendas dignas, asequibles y a precios adecuados", zanjó Lucas.