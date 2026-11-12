La Comunidad reivindica inversiones en dependencia hasta llegar a 590 millones en prestaciones

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reivindicado las inversiones que ha realizado la Comunidad de Madrid en materia de dependencia con un crecimiento "del 120% desde 2023% hasta llegar a los 590 millones de euros anuales".

Así, la Comunidad alcanza ya las 225.000 personas beneficiarias (un 33% más que en 2023) y los 326.000 servicios reconocidos (un 43% más que en 2023). Con crecimientos "inéditos", como un 63% más de personas con teleasistencia; un 56% más con servicios de promoción de autonomía personal; un 53% más con prestaciones por cuidado en el entorno familiar; o un 35% más con ayuda a domicilio, tal y como ha expuesto la consejera en su comparencia en la Asamblea para hablar de la financiación de estos servicios.

Así, ha subrayado que se ha mejorar la atención a mayores con "más profesionales, más formación y más especialización" y ha asegurado que "nunca se había dedicado tanto dinero a los atuntos sociales de la Comunidad de Madrid", un tema que demuestra su forma de entender la región y que pasa por "gestionar, investir, cumplir y respaldar las pruebas con hechos".

La red de dependencia supera ya las 68.000 plazas especializadas, con 3.500 más que en 2023, y con más de 1.000 centros de atención directa. "La Comunidad de Madrid es hoy la región líder en personas atendidas en centros de día de toda España y en servicios de ayuda a domicilio y en teleasistencia", ha apuntado.

También ha crecido lo destino a mayores con casi 300 millones de euros adicionales, además de poner el foco en la teleasistencia que es "la más completa de Europa" con 400.000 dispositivos inteligente. "No hablamos solo de tecnología. Hablamos de un sistema que permite detectar riesgos, anticiparse a los problemas, prevenir la soledad y ofrecer tranquilidad", ha indicado.

Se ha referido, de igual manera, al plan 40-40 de residencias con 8.000 nuevas plazas y 500 millones de inversiones, y que cuenta con siete centros en licitación y otros 13 que estarán antes de final de año.

Para las familias, el presupuesto ha crecido "un 127% con 215 millones de subida", en su intención de mostrar su apuesta por apoyar "la maternidad, la natalidad y la conciliación".

Para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, Dávila ha señalado que el presupuesto ha subido, en estos años, un 60%, prácticamente 250 millones de euros. Una materia en la que ha destacado Horizonte 2028, una estrategia que ha marcado "un antes y un después con 316 medidas y 4.800 millones que permiten avanzar en asistencia especializada y autonomía".

A ello, ha añadido el refuerzo a la protección de las mujeres, con un aumento superior al 22% con el objetivo de tener la red de atención "más completa de España" con 88 puntos. "Su discurso de infrafinanciación no resiste el contraste con la realidad y vuelven a salir retratados, para variar", ha lanzado ante la bancada de la izquierda.

PSOE ACUSA A LA COMUNIDAD DE "DEJAR ABANDONADOS" 1,4 MILLONES

Por el PSOE, Grupo que pidió la comparecencia, ha tomado la palabra la parlamentaria Silvia Monterrubio, quien ha afirmado que la red de Servicios Sociales está "cada vez más débil" y ha advertido de que cuando esta red "se rompe los problemas no desaparecen".

Monterrubio considera que esta red está mutando hacia un "sistema de última oportunidad" que deja "abandonados a quienes no pueden pagar una residencia privada". Ha acusado a la Comunidad de estar dejando fuera casi 1,4 millones de personas que "viven en riesgo de pobreza o exclusión social" en la región.

La socialista, sobre el "presupuesto histórico" reivindicado por Dávila, ha destacado que esas cuentas son la "cara" de las personas a las que atienden, pero que no da cuenta de "la cruz de los que deja detrás". Además, ha destacado que más del 70% del aumento de los fondos de la Consejería para 2027 nacen de las transferencias del Ejecutivo central.

VOX PONE EN EL FOCO LA MIGRACIÓN

El diputado de Vox Ignacio Arias ha centrado el inicio de su intervención en la migración, afirmando que el Estado del Bienestar necesita recursos, planificación y un Gobierno que "asuma la responsabilidad que le corresponde" y no que ponga en "riesgo de quiebra" el modelo por la "inmigración ilegal, masiva y sin control".

"Tenemos un Gobierno de la Nación sin conocimiento, sin capacidad de gestión, irresponsable y corrupto. Si aumenta la demanda de atención y no aumentan los recursos, la presión ¿sobre quién recae? Sobre los centros de salud, las aulas, la vivienda y los servicios sociales", ha afirmado.

A renglón seguido, ha reclamado "prioridad" para la atención a los mayores, a las personas con discapacidad y a las familias que cuidan y ha afeado al PSOE que exija responsabilidades a la Comunidad y no al Gobierno de España en materias como la financiación de la dependencia.

MÁS MADRID VE UNA RED "CADA VEZ MÁS ABANDONADA"

Por último, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha afirmado que la red de atención social está "cada vez más abandonada" y ha puesto en el foco cifras como los 390.000 hogares en pobreza severa o las 1,4 millones de personas en riesgo de pobreza. "Digo yo que después de 31 años gobernando la derecha en esta región, alguna responsabilidad tendrá, si no toda, del Partido Popular", ha cuestionado.

Ha tachado de "paupérrimos" los presupuestos de la Consejería y ha señalado que cuando entró en 2019 constaba con 225 millones que, de aplicarse la inflación deberían traducirse en 288 millones en 2027. "Y sin embargo, este año, sorpresa de nadie, han presupuestado menos de 189 millones", ha censurado.

Por último, ha destacado que de este montante, de los 189 millones, un total de 169 proceden de la financiación estatal y europea, mientras que "lo que aporta la Comunidad de Madrid es apenas 20 millones de euros"