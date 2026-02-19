La Comunidad reivindica su modelo sanitario: más de 81.000 profesionales y el foco puesto en formación, con 2.000 plazas

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha reivindicado el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid con más de 81.000 profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el foco puesto en la formación congregando 2.004 plazas este año, un 16% de las ofrecidas en toda España.

Así lo ha desgranado este jueves la consejera desde la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido para dar cuenta sobre las políticas en materia de Recursos Humanos impulsadas por la Consejería de Sanidad.

"En Madrid nos tomamos muy en serio la mejora de sus condiciones laborales y trabajamos para impulsar medidas reales y consensuadas", ha subrayado. En concreto, ha detallado que en los últimos tres años se ha incrementado en más de 2.900 los profesionales del Sermas.

Sobre la formación, ha cargado contra un Ministerio de Sanidad que ya ha dejado claro "su desprecio total" hacia estos profesionales con la "peor organización" de la prueba MIR mediante un proceso "trufado de errores y de una falta absoluta de planificación y transparencia".

En Madrid, por el contrario, ha subrayado que consideran que estos profesionales son "muy valiosos porque representan el futuro de la atención sanitaria".

En concreto, ha destacado que la Comunidad de Madrid es "líder en el número de plazas ofrecidas" en Formación Sanitaria Especializada, con 1.582 plazas para médicos (MIR), 258 plazas para enfermería (EIR), 46 plazas para psicología clínica (PIR), 34 plazas para farmacéuticos hospitalarios (FIR), ocho plazas para radio físicos hospitalarios, dos plazas para la especialidad de Radiofarmacia y 74 plazas para Biólogos y Químicos (BIR-QUIR).

Madrid aumenta, de esta manera, su oferta en 65 plazas respecto del año pasado (un 3,35% más) y en 111 plazas respecto del año 2024 (un 5,8% más).

En el caso de las especialidades de Medicina de Familia y Comunitaria y Pediatría, ha destacado que están consideradas como especialidades deficitarias, el número de plazas asciende a 254 (10 plazas más que el año anterior) y 103 respectivamente.

Por otro lado, Matute ha cargado contra una ministra de Sanidad, Mónica García, que "disminuye en un solo año 1.500 millones" del gasto en sanidad y tiene a los profesionales "en pie de guerra" con estatuto marco "lesivo y regresivo" que les obliga a ir "a una huelga indefinida única en la historia".

A ello, ha añadido que la Comunidad está "al lado" de los médicos y lleva tiempo "desarrollando numerosas medidas, limitando el número de pacientes de las agendas, desburocratizando las consultas y mejorando la conciliación".

La consejera ha subrayado también que se ha convocado por primera vez el concurso de traslados para personal especialista, donde facultativos y enfermeras especialistas de todo el territorio nacional podrán participar en estos traslados, pioneros en la Comunidad de Madrid, que permitirá la movilidad del personal entre los centros del Sermas.

"Otro aspecto diferenciador de nuestra Comunidad es, sin duda, el relativo a la Carrera Profesional", ha indicado, ya que ha afirmado que el Sermas está desarrollando un modelo para todas las categorías de personal estatutario fijo y temporal "con el reconocimiento administrativo y económico de todos los niveles" y "a diferencia de los que sucede en otros servicios de salud, como es el caso de Castilla-La Mancha".

LA OPOSICIÓN VE A LOS PROFESIONALES EN MALAS CONDICIONES

Por Vox ha intervenido la diputada Raquel Barrero, quien ha afirmado que los servicios santiarios viven un momento de "retroceso y deterioro" con una Atención Primaria que está "colapsando y los profesionales maltratados".

"Ustedes gobiernan Madrid desde hace décadas y ustedes por tanto son responsables de la situación actual de la sanidad madrileña, mire, han gestionado, pero no han reformado absolutamente nada dentro de sus competencia", ha lanzado tras acusar al PP de planificar unos Recursos Humanos "a base de parches".

A continuación ha tomado la palabra el diputado del PSOE Carlos Moreno, quien ha cargado contra el PP a quien ha acusado de causar "la escasez de facultativos" de la actualidad por los "recortes brutales de plazas MIR impulsado hace 10 años".

"No podemos, señorías, combatir la privatización y la fuga de profesionales a la privada sin pelear a su vez por ofrecer las mejores condiciones para nuestros médicos en la Sanidad Pública", ha planteado, afirmando que es una "pelea que el PP ni la ha dado ni nunca la dará porque no es compatible con sus rebajas fiscales".

Por último, Marta Carmona de Más Madrid ha afirmado que "toda Europa" tiene una crisis de falta de médicos y que la clave es "fidelizar al personal sanitario, tratarlo bien, porque se tarda mucho en formarlo y porque es necesario que estén bien formados para dar un buen servicio".

En cambio, considera que la forma del PP de la Comunidad es no cubrirse más bajas, lo que lleva a que los facultativos se "desfonden" para hacer el trabajo solos de tres personas. " Eso se traduce en lesiones del personal. Eso se traduce en que el personal revienta, se calcina y no puede más", ha reprochado.