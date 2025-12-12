Comunidad remarca la "descomposición" del Gobierno de Sánchez: "Nadie descartaría que la UCO pudiera entrar en Moncloa"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha remarcado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez está "en descomposición" y "nadie descartaría" a día de hoy que la UCO pudiera entrar en el Palacio de La Moncloa.

"El sanchismo está en descomposición. Corrupción generalizada, acoso sexual, caos absoluto en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez", ha lanzado el también portavoz del Ejecutivo regional en declaraciones a los medios en Alcalá de Henares, donde ha visitado la carretera M-300 a su paso por el Puente de Zulema.

Así lo ha apuntado después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se haya personado en Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez.

En su opinión, a día de hoy, "nadie descartaría que la UCO o la UDEF incluso pudieran entrar en el Palacio de la Moncloa".