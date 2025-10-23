La Comunidad remarca que "no tiene ningún tipo de sustento" que las universidades reciban inversión del 1% del PIB

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro, interviene durante el primer pleno ordinario de la 13 Legislatura, en la Asamblea de Madrid, a 14 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencias y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha recordado a la ministra de Universidades, Diana Morant, que "no tiene ningún tipo de sustento" que las universidades públicas reciban el 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

"En la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), hay un objetivo programático de que se llegue a una inversión de al menos el 1% del PIB en las universidades. Después de muchos análisis jurídicos y análisis económicos, está muy claro que ese deseo no tiene ningún tipo de sustento", ha defendido en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Hace unos días, Morant expresaba, en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, que su "obsesión" es que las comunidades autónomas cumplan en financiación con la universidad pública y criticó que las comunidades no cubran sus gastos fijos.

En este sentido, el diputado socialista Horacio Díez ha reclamado en su turno de palabra al Ejecutivo autonómico que alcance el 1% del PIB en inversión y en financiación pública universitaria "que pide la Unión Europea y que pide la OCDE".

"Lo tenemos todo para ser una de las mejores regiones en innovación de la Unión Europea. Pero su ley regional va en la otra dirección, es el asalto definitivo a la universidad pública. Más tasas al alumnado, más fuga de talento, depender de la iniciativa privada y cronificar la falta de financiación", ha criticado.

En la réplica, Viciana ha recalcado que, desde el punto de vista contable, la LOSU es "un desastre porque no tiene en cuenta las diferencias entre las universidades y entre las comunidades autónomas". Ha defendido que el porcentaje de los servicios "no debe calcularse conforme al PIB sino conforme al esfuerzo presupuestario".

"La ministra ha creado un grupo de trabajo porque sabe que no puede obligar a las comunidades autónomas a llegar a ese 1%. Yo les anuncio aquí que Madrid no va a participar en ese grupo de trabajo porque vamos a seguir apoyando a las universidades públicas y a mejorar el presupuesto, pero a nuestra manera", ha insistido.

Asimismo, Viciana ha defendido que la Comunidad de Madrid "está haciendo el mayor esfuerzo histórico por las universidades públicas y va a seguir haciéndolo". "No como hacen ustedes con la LOSU", ha concluido.